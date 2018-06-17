Конфедерация труда России готовится к мирным протестам

Президент Конфедерации труда России, профсоюза, составившего петицию против повышения пенсионного возраста и собравшего под ней более миллиона подписей на сайте Change.org, объявил о предстоящих мирных акциях протеста. Борис Кравченко заявил агентству РБК, что подача петиции была лишь одним из этапов кампании против повышения пенсионного возраста.

На следующей неделе Конфедерация труда России планирует создать общественный штаб коллективных действий против повышения пенсионного возраста. В коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии.

Борис Кравченко утверждает, что профсоюзы будут использовать "любые мирные методы протеста и выражения своего мнения", которые удастся согласовать при действующих ныне ограничениях в связи с чемпионатом мира по футболу.

К вечеру воскресенья, петицию Конфедерации труда России на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста подписали более 1 миллиона 270 тысяч человек. Инициаторы обращения недеются собрать более 1,5 миллиона подписей. Профсоюзные активисты считают, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне не доживут до пенсии.