Правительство мудро и предусмотрительно объявило о повышении пенсионного возраста в день открытия чемпионата мира по футболу. Внимание большинства комментаторов предсказуемо переключилось на матч России с Саудовской Аравией.

Сергей Блохин:

как думаете, что нас ждет во втором матче сборной России на ЧМ? ставлю на повышение призывного возраста до 40 лет

Но всё же совсем незамеченной эта новость остаться не могла. Многие искренне возмущены.

Дмитрий Полянский:

Теперь до пенсии на 5 лет больше. Значит я стал на 5 лет моложе!

Спасибо Владимиру Владимировичу за нашу длинную молодость!

Роман Могучий:

Если бы пенсионный возраст не повысило правительство, его бы повысили солдаты НАТО.

Елена Ткач:

Я не понимаю как можно хоть как-то интересоваться футболом, в момент когда глава Правительства заявляет о повышении пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в 55 и 60 лет установлен в 1932-м году. Его повышение это огромный шаг в к дикости и еще более откровенному порабощению народа. И все это на фоне ничтожных зарплат и безработицы.

Роль которую нынешние властители отвели народу - радоваться тому как миллионеры играют в мячик, за украденные у народа же деньги, слушать бесконечную пропаганду про "ужасное" сталинское врем и работать за гроши, без каких либо жизненных перспектив и надежд.

Чем это кончится? Да тем же, чем и в начале прошлого столетия.

Дмитрий Аграновский:

Не забывайте, что кроме того, что у помимо прямых потерь от невыплаты пенсии, теперь до 65 лет вы ещё не будете получать связанные с пенсионным возрастом льготы - за проезд, по ЖКХ, лекарства и т.д. Это продуманный комплекс мер, чтобы мы не дожили до пенсионного возраста.

Виолетта Волкова:

Разговор о том, что скромную пенсию, которую вы получаете уже 10 лет, ваши дети начнут получать в вашем возрасте. Вот и представьте, что прошедшие 10 лет вы не пенсию получали, а работу искали. Кому вы в 60+ нужны?

Самсон Шоладеми:

Пару слов по поводу вчерашнего повышения пенсионного возраста до возраста недожития.

Если коротко и откровенно, то это называется социальный геноцид

То, чем будет сейчас заниматься Путин, клятвенно обещавший, что повышения не будет, и правительство Медведева.

По новым нормам возраст выхода на пенсию для женщин повышается на 8 лет - с 55 до 63, для мужчин - на 5 лет, с 60 до 65.

Делать это в стране, где по статистике, 40-50% будущих пенсионеров просто не доживет до такого возраста - это геноцид.

Говорить, что это отлично - это гебельсовщина.

Поэтому я не удивлюсь тому, что еще больше людей из ныне работающих захотят уехать из России, еще больше людей будут меньше платить налоги такому людоедскому, не социально-ориентированному, как декларировано в конституции, государство, еще больше людей поймут, что в этой жизни надо полагаться только на себя. Еще больше экономики уйдет в тень, выстраивая параллельную Россию, куда государство не дотянется своими жадными ручками.

А вообще, очень удачный и циничный момент поднятия пенсионного возраста выбран - начало чемпионата мира по футболу. Когда в течение месяца из-за особого охранного режима нельзя устраивать акции протеста.

Господин-президент, 5:0, в вашу пользу.

Игорь Сажин:

Вчера мне позвонил приятель-патриот, он всегда был сторонником Путина, всегда восторгался им. Вчера грустно сообщил, что для него принятие пенсионного возраста - это катастрофа. Он сильно болеет, инвалидность не дают, на лекарство уходит очень много денег, надеялся, что пенсия ему покроет часть расходов на лекарство. На работе его терпят, но уже намекали, что если он будет убегать на больничный часто - попросят на выход. Он работает по отделке квартир.

А потом он сказал следующее: "Огромная масса мужиков в России работает на физической работе, после 60 лет они не смогут работать в силу очень тяжелый физических условий работы. У нас в России так принято все брать на живот. Я хожу озираюсь кругом и понимаю, что все мои друзья, работяги просто физически не осилят это поднятие рубежа пенсии. После 60-ти лет ни на стройке, ни в цеху работать полноценно уже ни один мужик не может. Надо будет идти куда-то в вахтеры, но столько вахтеров России не нужно. Начальство же не думает, а мы все на себе же таскаем, пупок рвем. Тут ехал с другом. Дорогу ремонтируют. Стоит экскаватор. А молодые пацаны ведрами таскают песок. Разговорился я с ними, о начальство говорит, что экскаватором это два три поворота экскаватора, но это дорого, а мужики ведрами дешевле. У нас у работодателей психология заставлять работников работать на износ ".

Потом вдруг приятель заговорил с некоторым восторгом, что в Дании, в Голландии и Франции пенсионный возраст повыше чем у нас. Я сказал ему, что госпенсия там позже дается, но она дается всем, но почти у всех работяг в этих странах (по примеру Дании) есть кроме госпенсии как минимум две пенсии. Чаще всего это пенсия накопленная работодателем для работника и пенсия накопленная самим работником в частном пенсионном фонде. Так что госпенсия - это довесок. Неплохой, но довесок. После моего рассказал знакомый загрустил.

Он сказал еще несколько слово о своей болезни, о том, что в аптеках остались лишь дорогие аналоги его лекарств и на этом мы распрощались.

Владимир Рыжков:

Те кто голосовал за Путина- будьте взрослыми ответственными людьми. Согласитесь что это ваше решение, выбор, ответственность. Ничего страшного. Просто так решило само для себя большинство.

Мария-Луиза Тирмастэ:

Интересно, как сегодня себя ощущают 76% населения РФ, проголосовавших не далее как 3 месяца назад за путина, и которым гнуть теперь спину на него и его клику до 63/65 лет в зависимости от пола? А заодно с ними и остальным 14%, которые за путина не голосовали.

PS. Пока писала пост, коллеге позвонила бабушка. Вот диалог:

- Они там в Думе совсем с ума сошли что ли?

- Ты про что?

- По телевизору сказали, что они пенсионный возраст до 63 лет повышают для женщин!

- Так это не в Думе решалось.

- А кто? Кудрин решал? Я так и знала! По телевизору про это тоже говорили.

- Ага, Кудрин решил, а Путин на самом деле против. Ты думаешь, такое решение могло пройти без санкции Путина?

- Тише ты, не говори так, тебе еще работать!

- Да, работать и работать еще, до 63 лет как минимум)))

Вот и Кудрин пригодился

Ольга Маховская:

Если 90 процентов россиян против пенсионной реформы, включая пенсионеров, которые были всегда и наперед "за" любое решение власти, то это говорит об исчерпанности ее социального ресурса.Пенсия дороже Президента. То есть негласно, готовы на все, лишь бы не трогали то, что есть. Борьба за прожиточный минимум, а не светлое будущее.

Вот оно. Дно.

Она утонула.

Всеволод Емелин:

Проголосовали за Путина суки?

Кайло вам вместо пенсии в руки!

Стас Кувалдин:

На рынке продавщица рыбы на з амечание покупательницы, что треска, стоившая N рублей стоит теперь N + 50 разводит руками и говорит: "Ну, мы же не специально, это все наш дядя Вова".

То есть по крайней мере в этой среде (где совершают покупки обычные люди и пенсионеры) версия, что источником разных неприятных изменений считают правительство, а президент - вне всяких подозрений - не вполне работает. А что там еще с пенсиями будет...

Татьяна Краснова:

Коллеги делятся на две категории: одним петрушка с пенсией ЕЩЁ по фигу, другим - УЖЕ по фигу.

В эпицентре мы с коллегой-ровесницей. Нам с нею СОВСЕМ по фигу. Люди, пережившие 90-ые во взрослом состоянии и с маленькими детьми на руках в цирке не смеются и танков не боятся. Поговорили про ежа и голую задницу, да и разошлись.

Наталья Наземнова:

Почему мое поколение оказалось неугодно государству? Этим вопросом я задалась сейчас, думая над повышением пенсионного возраста в России. Да, я женщина, 1972 года рождения, выйти на пенсию мне предстоит теперь в возрасте 63 лет в 2035 году. Мое родное государство подумало и решило за меня - мол терпели уже, потерпят еще раз. Меня, и все мое поколение, обманывали уже ни раз. Впервые это случилось во время приватизации госимущества в 1992 году. Тогда, я студентка, отдала свой ваучер номиналом в 10 тысяч перестроечных рублей в фонд "Тарханы-Инвест", думаю, не надо рассказывать, где мои инвестиционные накопления и где тот фонд. Повезло тем, что свой ваучер продал у универмага мужикам с надписью "Куплю ваучер по номиналу",мои подружки купили пуховики китайские на эти деньги или сапоги.

Ну ладно, не повезло с госимуществом и приватизацией, хорошо, хоть с квартирой и приватизацией не обманули. Но в 1994 году, я и мои ровесницы - выпускницы ПГПИ имени Белинского с дипломом педагога и широко распахнутыми глазами искали работу в школах. Но увы, в наш год и в два предыдущих учителя иностранного языка в школах были не нужны. Там работали пенсионерки с высшей категорией на 2-3 ставках и молодым учителям без квалификации и аттестации устроиться в школу было невозможно без знакомства и блата. Лично меня могли принять на ставку вожатой в одну из арбековских школ. У пенсионеров тогда были хорошие доходы - они не уходили из школы, у них была высшая категория с хорошим окладом и пенсия. В 1994 году они зарабатывали и жили хорошо. Только мое поколение прошло рынки, подработку, поездки купи-продай в Москву и в Турцию, кто-то устраивался в фирмы, кто-то уезжал в Москву. Но пенсионеры жили хорошо, лишь молодые пытались как-то выжить: "Молодым везде у нас дорога" - отличный лозунг, но не в наши 90-е.

Не буду рассказывать про 1997-й год, 2008 - е годы, когда черные финансовые понедельники и четверги сжигали честно заработанные деньги. Ладно, мы привыкли работать, чего греха таить, все мы трудоголики. Но вот после 45 я ждала выхода на пенсию, как ребенок ждет Рождества.... с предвкушением и трепетом.

И вот опять , мое поколение обманулось в ожиданиях..... два года мне говорили с экранов телевизора, что повышения пенсионного возраста не будет, что каждый сможет просто отсрочить свой выход на пенсию, что накопления на персональном пенсионном счете позволят вам самим решать, как и когда уйти с работы. Но теперь совершенно очевидно, что мы, рожденные, в 1967-1979 годах будем кормить уже нынешних пенсионеров, которым удалось уйти на пенсию раньше, чем кабинет министров придумал, как платить им пенсию в ближайшее 10 лет. Почему именно моему поколению выпала такая нелюбовь государства?

Я не жалуюсь нас судьбу, я не хочу вызвать жалость или эмоции. К черту все эти законы, я и так собиралась работать до конца жизни, но хочется понять, почему я и мои ровесники играем все время в команде, которую свои же подставляют? А, бабоньки?

Иван Курилла:

И, кстати, о пенсиях. Как водится, не о себе, профессора на пенсию у нас не выходят.

Просто о размерах экспроприации.

Скажем, женщина 1969 года рождния выйдет теперь на пенсию не в 55 лет, а в 61. То есть ей теперь не будут платить пенсию 72 месяца по сравнению с ожиданиями.

Средний размер пенсии сейчас около 14 тысяч рублей. Что при перемножении дает примерно миллион.

То есть сегодня государство отобрало у каждой женщины 1969 года рождения 1000000 (один миллион) рублей (у тех, кто моложе, еще больше).

Интересно, что государство способно предложить ей взамен?

Ольга Галицкая:

Значица так. Мужчинам к пенсионному возрасту добавили пять лет. Женщинам - восемь.

Раз дольше живут, пусть больше горбатятся. Ничего, что на работу не берут, зато государство не обязано им хлебную пайку выдавать.

Силовики и военные могут уходить на пенсию в 45.

А ты ещё спрашиваешь, в чем сила, брат.

Элла Панеях:

Мне-то самой только в радость, что мой возраст перестанет считаться предпенсионным. Я на пенсию не собираюсь примерно никогда, и на нее по-любому не выживу, мои лекарства уже сейчас дороже стоят. Но вот возьмите типовую тетку моего возраста, 1970 год рождения. Она еще бодрая, у нее пара детей, из которых младшему вот сейчас, предположим, 15, а старший в лучшем случае только что отучился. И две пары родителей, своих и мужа, которым за 70. Ну, ок, не две, полторы, один из отцов уже скорее всего не в картинке. Плюс, собственный муж, которому где-то полтиник. И она узнает, что пенсия у нее не через семь лет, а через все четырнадцать, ага. То есть, лежачими стариками и маленькими внуками она будет заниматься без отрыва от производства. А в качестве альтернативы - уйдет "сидеть на шее" у мужа, лишившись самостоятельности, уважения близких, а также последнего права отказывать всему этому любимому кагалу в обслуживании. Потом муж, учитывая разницу в средней продолжительности жизни между М и Ж, помрет, а она останется с социальной пенсией в зубах.

Проблемы пенсионной реформы - вполне реальные, которые надо было решать позавчера, вот примерно тогда, когда в 2005 годк президент пообещал, что на его веку пенсионный возраст не поднимут - практически целиком решили за счет тех, кто и так больше всех работает бесплатно и на других: семейных женщин средних лет. Зато силовики так и будут уходить на жирненькую, не в пример социальной, пенсию в сорок с небольшим.

Кирилл Шулика:

Это у нас с вами будет мизерная пенсия, а у надзирателей пенсиитакие, что вы зарплату меньше получаете часто. Вот эту несправедливость надо ликвидировать. И пусть посчитает кто, сколько будет пенсия, если силовики будут получать пенсию, как ученые, учителя или воспитатели в садике. Почему-то надзиратель у нас ценнее врача, например.

Вообще справедливо спросить людей, а они хотят пенсию. Кто не хочет, давать отчисления пенсионные на руки, пусть делает с ними, что хочет. Но так не будет... И не потому, что государство не хочет, чтобы люди стали бомжами в старости, с нашими пенсиями от этого никто не застрахован. А потому, что мы оплачиваем пенсии нынешним пенсионерам. Может получиться так, что наши уже просто некому будет оплачивать.

Владимир Механиков:

По поводу пенсионной реформы.

А нельзя ли отменить различные спецпенсии для депутатов, прокуроров, сотрудников ФСИН, военных и т.д.?

Ну вот по честному, чем они лучше других? Ничем, и, по сути, это сотрудники, которые обслуживают интересы общества, но нового продукта не создают.

Тем не менее, на пенсию выходят гораздо раньше обычных людей, рабочих, ученых, офисных сотрудников.

Еще с военными как-то понятно, это как бы договор с ними, мы вас на пенсию раньше отправим, дадим хорошее обеспечение, но, если что, будьте готовы первыми отдать жизнь в интересах Родины.

Но и меня призовут если что-то случиться. И я, не имеющий военных навыков и званий, гарантированно лишусь жизни в интересах Родины.

А вот с судьями, прокурорами, депутатами вообще не понятно, на каком основании их вывели в отдельную касту.

Пенсии одного прокурора хватит трем обычным пенсионерам, пенсиисудьи четырем, про депутатскую молчу.

Или сотрудники пенитенциарной системы (ФСИН). Не понаслышке знаю молодые, здоровые полные сил, энергии и энтузиазма выходят на пенсию и получают пенсию 25000 рублей. А ведь я говорю не о генералах.

Что они там в тюрьмах делают такого, что простому человеку нужно работать до 65 лет, а им до 38-39?

Я не против этих людей, но если денег в бюджете нет на пенсии, так, хотя бы проведите референдум, пусть люди выберут либо повышение пенсионного возраста с сохранением спецпенсий, либо отмену спецпенсий с сохранением существующего пенсионного возраста.

Почему моя мать - кандидат наук должна работать до 63 лет ради самой обычной пенсии, а здоровенные мужики выходят на пенсию до 40 лет.

Максим Горюнов:

новость про пенсии звучит так - юноши и девушки, если вы хотите к 35 годам получать квартиру, а в 40 лет уйти на пенсию,

поступайте в военные училища и делайте карьеру в силовых ведомствах.

к вашим услугам будет весь бюджет страны и вся русская культура, от Достоевского до Гундяева, воспевающая государственную службу.

у вас буду деньги и вас будут уважать.

если вы не пойдёте в военное училище,

если вам не по душе форма, идиотизм пропаганды и шагать в ногу,

готовьтесь к нищете, изнеможению и смерти на рабочем мечте.

и имейте ввиду - ваш труд будут презирать.

с точки зрения русской культуры, только служба отечеству, то есть, царю, достойна уважения.

кто не служит, кто просто трудится,

тот слабак и крепостной раб

Кирилл Мартынов:

В дискуссии о пенсионном возрасте важно не упускать основной сюжет этой "реформы". Пенсионная система, созданная в предыдушие двадцать лет, разваливается, государству после Крыма негде брать денег на ее поддержку, и тогда оно лезет в карман к гражданам.

Не к ВПК, не к Игорю Ивановичу, а к обычным людям и частному бизнесу уровня парикмахерских. За свои пенсии платить нужно будет дольше и в обязательном порядке через российские суперналоги на доход, известные как "социальные выплаты", а получать пенсию люди смогут меньше. Никакого другого смысла в реформе нет: это, мягко говоря, такой социальный договор, от которого вы не сможете отказаться, а говоря коротко грабеж.

Мы некоторое время назад придумали образ государственного бортничества. Как депрессивные районы страны выживают за счет сбора грибов и меда после обвала советской индустриальной экономики, так и российское правительство после Крыма и падения цен на нефть начало шататься по окрестным лесам. В лесах есть хорошо укрепленные остроги, вроде Роснефти. Туда государство соваться боится. Ну и есть наши карманы, которые хотя и пустые, но какая-то мелочь в них звенит, а карманов у нас много. Туда и тянется лапа, что в контексте "пенсионной реформы", что в контексте новой ставки НДС

Александра Гармажапова:

Некоторые, замечаю, не видят связи между Крымом и повышением пенсионного возраста.

Дорогие друзья, помимо сугубо экономических последствий (санкции за аннексию украинского полуострова не прошли бесследно, исчезнувший сыр - это лишь вершина айсберга), есть "фактор О - отжатия".

А именно: если наше государство может отжать территорию чужого государства, почему вы решили, что оно не может отжать ваши пенсии?

Благо технология та же.

Как известно, нельзя ждать от человека то, что ему несвойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок.

Так и с руководством страны.

Извините за банальность, но, увы, не все понимают, что 2+2=4.

Даниил Коцюбинский:

Пенсионный макиавеллизм, однако!

А я знаю, почему хотят поднять пенсионный возраст.

Успешно бунтуют в РФ только пенсионеры. Остальные претерпевают бедствия минувшие и грядущие стоически. И даже с определённым восторгом. Как и положено жителям одного города.

И лучшее тому подтверждение - отсутствие стихийных выступлений со стороны тех работающих, которых власть приуготовилась оставить без долгожданной пенсии.

А если бы вышли они завтра на пенсию, то могли бы и выбежать на улицы с пустыми кастрюльками, если что.

Но теперь будут держаться за свои зарплаты и никуда не побегут )

Тонко, ящитаю!..

Юлия Галямина:

Коротко мои мысли насчёт пенсии:

1. Понятно, что это несправедливо с пенсиями. Есть люди, которые на неё рассчитывали. Решать нужно было после широкой общественной дискуссии, а не ставя людей перед фактом

2. Понятно, этот шаг связан с тем, что в стране большинство денег разворовывется, что экономика неэффективна из-за коррупции и убитых Путиным внешнеполитических отношений.

3. Очевидно, что общество при этом не настолько надеялось на пенсии, чтобы начать массово протестовать (как например 13 лет назад, когда была монетизация льгот).

4. И отсюда следует самое интересное. Государственные институты в стране разрушены настолько, что общество во многом интуитивно начало отказываться от государства. Этот процесс идёт не первый день. Создаётся альтернатива государственным институтам: популярнее становятся семейные школы, частные врачи, теневой малый бизнес. Люди стараются не вызывать полицию, люди не ходят на выборы (на самом деле, а не по протоколам), часто не обращаются в суд и т.д. Такое стихийное либертарианство.

И властям стоило бы задуматься, почему за повышением пенсионного возраста не последовало протеста. Это плохой для них знак.

Этот процесс ментального и практического отказа от государства может привести к распаду этого самого государства. Насильно мил не будешь. Пока мы имеем такие неэффективные госинституты, такие процессы неизбежны. Единственная альтернатива: перезапуск этих институтов, наполнение их новым содержанием.

Чем мы, собственно, и занимаемся.

Но выясняется, что многие ни на какую пенсию попросту не рассчитывают.

Андрей Столяров:

Правительство намерено поднять пенсионный возраст: 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

Сразу скажу: давно пора. Это надо было сделать еще в период 2004 – 2007 гг., когда в стране наличествовал уверенный экономический рост.

Мы, как всегда, опаздываем.

Интересна однако реакция граждан России. Согласно данным «Ромир», это предложение одобряют всего 8% россиян, а 92% - против. Появились даже вполне правдоподобные версии, что не случайно намерение это озвучили во время чемпионата мира по футболу, когда массовые акции запрещены.

Боятся, видимо, что россияне выйдут на улицы.

Вместе с тем хочется спросить: а что именно те, кто против, собираются делать на пенсии? До одури смотреть телевизор? Сажать помидоры и огурцы, которые проще купить? Ведь ездить по экзотическим странам, как европейцы, они все равно не смогут. И кстати, в Европе выход на пенсию в основном в 65 лет, причем и для женщин, и для мужчин. А в Норвегии и США вообще 67 – и ничего, как-то живут.

Но мы, видимо, так жить не хотим.

Попробую объяснить, почему.

Дело в том, что чрезвычайно долгое время – и в Древнем мире, и в Античности, и в Средневековье – производительный (физический) труд считался делом позорным. Он был принадлежностью низших сословий. Человек высокого социального статуса мог заниматься политикой, искусством или войной, но ни в коем случае не ремесленным или крестьянским трудом. Римские патриции носили тоги – складки одежды свободно спадали с рук, работать в таком одеянии было нельзя. Сановники в Древнем Китае отращивали ногти невероятной длины также чтоб показать: они свободны от унизительного физического труда. У средневекового европейского рыцаря даже при отсутствии всяких доходов мысли не было самому налечь на соху – для него это значило бы потерять честь и достоинство.

Нравственный смысл труду придала только протестантская Реформация: труд в протестантских культурах был приравнен к молитве, к деятельности, способствующей спасению нетленной души. Он стал смыслом жизни для протестантов, одной из самых высоких бытийных ценностей. Именно протестанты превратили деньги из сокровища, которое нужно накапливать, в капитал, который должен работать.

В результате интенсивность труда и оборота средств возросла и протестантские страны начали обгонять католические по темпам развития.

В России подобной аксиологической революции не было. Труд для большинства россиян смыслом жизни не стал. Он по-прежнему является для них неким обременением, от которого следует как можно скорее освободиться.

Вот в чем тут дело.

И пока не будет переформатирована российская аксиологическая шкала, пока труд не станет у нас одной из самых высоких ценностей, до тех пор мы будем стремиться не к жизни, а к «сроку дожития», как еще недавно определялся в статистических документах пенсионный возраст.

Михаил Немцев:

Моё поколение, в отличии от поколения наших родителей, на пенсию выходить - как это было у поколения наших родителей и не будет. Мы просто будем помирать раньше, а кто доживёт, получит нищенские выплаты, не позволяющие жить достойной жизнью. Ну, какие-то выходы можно будет придумать, скажем, Хорошо тем у кого не будет долгов и серьёзных болезней, а будет недвижимость. Легче тем, кто будет доживать ("доживать"!) в Москве. Кто-то будет доживать в других странах. Но и там пенсионные системы, в общем-то, к тому времени будут меняться. "Нас" вообще "везде" будет слишком много. Ну ладно. Просто как-то так и нужно о своём будущем думать: пенсий не будет.

Аркадий Бабченко:

Слушайте, а чего вы все так из-за повышения пенсионного возраста-то расстроились? Не, ну вот серьезно. Вот я уже лет пятнадцать не знаю, где моя трудовая книжка, в каком пенсионном фонде мои "накопления", куда отчисляются, какой стаж, какая там накопительная часть, какая фигапительная - я давным давно забил на это все болт, потому что отлично понимаю, что это государство с деньгами кинет абсолютно, стопроцентно, всегда, повышением ли возраста, заморозкой ли на Крымский мост, на Сирию, пенсионной ли реформой или каким еще угодно способом.

И на те сто пятьдесят евро, которые оно милостиво выделит мне через четверть века - вот как-то глубочайшим образом плевать.

Вот вам не один ли черт - в шестьдесят лет вас <обманут>, или в шестьдесят пять?

Не наигрались еще с наперсточниками?

Живите своими мозгами.

Доброе утро.

Маруся Климова:

Лучше умереть с голода, чем обсуждать пенсию. Даже само это слово на редкость противное, должна сказать. Не понимаю, как у людей вообще язык поворачивается его произносить. А если вдуматься, что за ним стоит, то и вовсе становится не по себе. Деньги, облаченные в нищенский наряд. Дикость какая-то! Трудно представить себе что-либо более противоестественное. Но для некоторых такое уродство является чуть ли не целью бытия. Они, я заметила, прямо млеют от удовольствия, когда представляют себя счастливыми обладателями пенсии, готовы часами про нее говорить и даже засыпают, вероятно, с мечтами о ней.

На свете полно извращенцев. Не всегда это бросается в глаза, но большинство людей, мне кажется, просто ждут повода, чтобы проявить свою истинную сущность. Традиционные формы разного рода отклонений, как надоевшая еда, им уже не приносят настоящего удовлетворения, и требуется нечто совершенно новое и необычное, типа пенсии.

Жаль, что во времена маркиза де Сада еще не было пенсионеров. Он бы наверняка посвятил им отдельный том своих сочинений. И тогда человечество в наши дни, возможно, нашло бы себе какое-нибудь более эстетичное развлечение. А про них я читала бы сейчас исключительно в книжках, наблюдала с дистанции времени, так сказать, не становясь невольной участницей их ежедневных оргий. Все-таки это сильно утомляет.

Дмитрий Некрасов:

В свое время я написал столько статей о необходимости повышения пенсионного возраста, что когда оно, наконец, произошло сказать то по сути и нечего. Разве что: “Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась”.

1. По содержанию реформа абсолютно правильная. Можно говорить о необходимости введения сопутствующих мер по стимулированию занятости в старших возрастных группах и некоторых других желательных усовершенствованиях. Однако все это мелочи.<...>

Если очень коротко, то повышение пенсионного возраста необходимо не для того, чтобы иметь возможность повысить пенсии, а для того, чтобы не быть вынужденными их радикально снижать, что было бы абсолютно неизбежно без реформы.

2. Моя единственную претензия правительству состоит в том, что данная реформа должна была произойти 15 лет назад.

Ведь понимание того, что повышение пенсионного возраста абсолютно неизбежно на всех уровнях государственной власти было сформировано еще в конце 90-х. Все страны со сходной демографической ситуацией аналогичные реформы давно провели.

Однако после разумной пенсионной реформы 2002 года власть все следующие 16 лет занималась в пенсионной сфере исключительно контрреформами, последовательно ухудшая ситуацию и откладывая то решение, которое было изначально неизбежным, и на которое в итоге все равно пришлось пойти.

Если бы пенсионный возраст был повышен в 2002, нам бы не пришлось выкидывать из накопительной системы мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 годов рождения.

Нам бы не пришлось затем сворачивать систему государственного софинансирования накопительной составляющей пенсий. Не было бы никакой необходимости замораживать с 2014 года создание накопительной части пенсии, придумывать бальную систему и многие другие глупости.

Т.е. правительство все равно по итогу пошло на меры, которые были изначально неизбежны, но оттягивая их реализацию подорвало доверие к действиям государства в данной сфере и практически ликвидировало накопительную компоненту пенсионной системы.

3. Как обычно раздражает, что население, рукоплещущие идиотским внешнеполитическим выходкам правительства, встречает в штыки реформы откровенно полезные, а оппозиция стремиться отпиариться на непопулярной в народе теме, даже если в глубине души прекрасно понимает необходимость и неизбежность подобных шагов.

Я уже неоднократно говорил, что после Крыма экономическая политика Путина стала гораздо более разумной, чем до Крыма. Самоубийственные внешнеполитические шаги создали достаточный запас популярности, который обеспечивает возможность совершение разумных действий во внешней политике.

В целом на постсоветском пространстве наиболее успешные экономические реформы осуществляли откровенно националистические правительства, черпающие свою популярность из идиотских выходок на политическом фронте (Эстония, Грузия). Правительства же, сконцентрированные преимущественно на экономике не могут проводить необходимые но болезненные реформы, потому что для этого не хватает дешевой популярности.

К сожалению вред от конфронтации с западом сильно перевешивает пользу от повышения пенсионного возраста.

Алексей Чадаев:

Я бы вышел и честно сказал согражданам следующее.

Дорогие сограждане. Мы десять лет реформировали пенсионную систему, каждый год меняя законы и вводя новые правила. У нас ничего не вышло, разве что отдельные ушлые товарищи сумели заработать денег, но их сейчас ловят. Все планы реформ в этой сфере провалились, оставив после себя бюджетную дыру, затыкать которую нечем. В итоге время оказалось упущено, а проблема, которая была очевидна уже пару десятилетий назад, с тех пор только выросла в размерах.

Мы все эти годы хвастались низкой безработицей. На самом деле, не так уж это и хорошо. Безработица ниже 5% означает, что экономика находится в режиме кадрового голода - квалифицированных людей не хватает, а в молодом поколении мы еще до кучи наплодили множество обладателей липовых дипломов и бесполезных профессий, потому что образование мы тоже реформировали все эти годы, примерно с тем же успехом, что и пенсионную систему.

Поэтому сейчас мы решили увеличить давление на рынок труда, оставив определенные возрастные группы в числе трудоспособных и находящихся в поисках работы. Решение болезненное, неприятное и трудное, и мы понимаем ваши чувства по его поводу. Но нам - стране - нужно любой ценой сдвинуть баланс трудящихся и находящихся на иждивении в пользу первых. Без этого, учитывая ту самую пресловутую демографию, мы ни на какой рост экономики никогда не выйдем.

О чем речь? Вот мы взялись стимулировать рождаемость - только в этом году появилась очередная инициатива, направленная на то, чтобы поддержать молодые семьи, рождающие второго и третьего ребёнка. Но что это значит? Для рынка труда - то, что молодые матери садятся с детьми дома на то же самое пособие. Для системы социальных выплат - опять же дополнительную нагрузку. У нас и так довольно большие налоги на работающих, а их, работающих, мало. Высокая рождаемость в репродуктивном возрасте - он же трудоспособный - означает одно: наше население в ближайшие годы - буквально «стар да мал», а занятых - минимум. Какие новые производства, какие новые рабочие места, для кого? Для мигрантов?

Мы оставляем людей без пенсий на пять-восемь лет не для того, чтобы лишить их средств к существованию. Наоборот, мы за эти годы, пока идёт повышение пенсионного возраста, сделаем все от нас зависящее, чтобы люди возрастной категории 45+, где бы они ни жили, могли находить подходящую им работу. Которая бы кормила их лучше, чем наша пенсионная система. Мы будем стимулировать работодателей к тому, чтобы старшее поколение активнее работало и зарабатывало, пока младшее рожает и воспитывает детей. Потому что мы, какие ни на есть криворукие реформаторы, все же думаем о будущем страны, о том, что с ней будет через 20-30 лет. А для этого нам сейчас нужно добиться именно этой ситуации: кто может рожать и воспитывать - рожает и воспитывает; кто уже не может, по объективным биологическим причинам - работает и зарабатывает.

И нам в общем без разницы, какими нехорошими словами вы сейчас будете называть нас за это решение. Главное, чтобы через эти самые 20-30 лет, в середине века, потомки смогли бы сказать, что вот тогда, в 2018-м, мы с вами все сделали правильно. Имели бы для этого объективные основания.

Дмитрий Романенко:

Мудрый и своевременный шаг по пенсионному возрасту. И не надо гундеть. Иначе нам Россию не вытянуть в 21-м веке.

Стефан Суздальцев:

Меня не беспокоит повышение пенсионного возраста. Я вообще считаю, что пенсии надо отменить на хрен. Люди должны самостоятельно заботиться о себе и своём будущем, а не перекладывать свои проблемы на государство. Поэтому если завтра правительство объявит: "Мы решили вообще отменить пенсии", меня это совершенно не огорчит. Я не жду от государства милостыни в видепенсии, материнского капитала и подобных щедрот.

Другой вопрос в том, что отменить пенсии можно мне - я, хоть и родился в СССР, совершенно его не помню, моё сознание формировалось в великую эру "наживы и чистогана". А вот сказать людям, которым сейчас за шестьдесят: "Прости, большая часть твоей жизни прошла с верой в социализм, но времена изменились, теперь каждый сам за себя" - просто нельзя... можно, конечно, но мы ведь не хотим, чтобы у электорат КПРФ увеличился больше допустимых пределов, не так ли?

Так вот, пенсии - проблема стариков, меня она не волнует.

Что меня по-настоящему волнует - это повышение НДС до 20%. В день открытия ЧМ. Как всегда, чтобы большинство не заметило. Государству нужен "прорыв", и очевидно, что ударниками новой шестилетки явно не считается малый бизнес. Чиновники посчитали: "всего на два процента повысить НДС", зато казна в год получит ещё 600 млрд. налогов... и эти налоги будет платить именно малый бизнес, потому что - следите за руками - если ты заплатил НДС не менее 7 млрд. (вскоре, о чудо, снизят до 2 млрд.), ты имеешь право на возмещение НДС. Ну а если меньше, то прости, братан, 20% есть 20% - такие законы.

Станислав Яковлев:

Что касается пенсий.

Вы всерьёз представляете себя в возрасте шестидесяти пяти лет, живущими на государственную пенсию?

Если да, то соболезную - но у вас ещё есть время, чтобы осознать, на каком повороте ваша жизнь свернула не туда, и поправить в ней чего-нибудь важное. Чтобы хоть немного смягчить будущий страшный удар судьбы.

А если не представляете - тогда в чем смысл, чтобы так остро нервничать и бурно переживать?

Макс Александров:

Когда мне было 18, я говорил, что пенсии не нужны, что их надо отменить. А мне отвечали, что я "молодой ишшо, посмотрим как запоешь с возрастом".

То же самое я писал в ЖЖ в 28, и то же самое мне отвечали.

То же самое я говорю сейчас, в 39, и слышу в ответ опять: "это ты счас думаешь что тебе до пенсии далеко, вот и думаешь, что она тебе не нужна!"

Очень хочется дожить до 64, как МакКартни завещал - и сказать наконец "слушайте, ну вот мне 64, я по-прежнему считаю государственные пенсии довольно глупой и вредной идеей"... Только вот большинство тех, кто когда-то меня обзывал "молодым ишшо", боюсь, не смогут уже сказать "ок, ладно, признаём, твоя позиция не связана с твоим возрастом".

Вот так всю жизнь.

Владимир Познер:

Речь ведь вот о чем (и это касается не только России): люди стали жить дольше. Это факт.

Доля людей пожилых в населении все растет. А доля работоспособных совершенно не растет, и в процентном отношении это доля снижается. Но ведь именно эти люди платят налоги, из которых потом составляется пенсионный фонд.

Представьте себе такую картину: в какой-нибудь стране количество работающих составляет 20 миллионов человек, а количество людей пенсионного возраста составляет 30 миллионов. Прошло 50 лет. Количество работающих осталось прежним – 20 миллионов. А количество людей пенсионного возраста, благодаря успехам медицины, возросло вдвое – их теперь 60 миллионов. Но налоги остались на прежнем уровне. Как обеспечить такие же пенсии, как прежде? Да никак. Это раз.

Второе, уходить из трудовой жизни в возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин не разумно. Люди в этом возрасте вполне способны работать и, кстати говоря, многие хотят продолжать работать. В мире это давно поняли, типичен уход на пенсию в 65–67 лет, причем для женщины и мужчины одинаково.

Я понимаю, что Вас не удовлетворит мой ответ, Вы будете недовольны им, но я не считаю решение о повышении пенсионного возраста в России беспределом, напротив, считаю его давно назревшим делом.

Впрочем, если в лице Познера вам моральных авторитетов мало, то вот ещё:

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский актер и певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал правильным решение правительства России повысить пенсионный возраст. Таким образом, старость "отодвигается" и это стимулирует людей, сказал он в пятницу в ходе телефонной беседы с корреспондентом ТАСС.

боярскому 68



Николай Борисов:

Excusez-moi, vous êtes un canaille, chevalier d'Artagnan !

Неужели нельзя было хотя бы промолчать?

Не верю, что за это мэтру что-то бы было!

Сергей Талк:

Хочу быть как Владимир Познер: получать пенсии в США и Франции как гражданин этих стран, и поддерживать повышение пенсионного возраста в России как работник первого канала.

Ольга Туханина:

Не, я не могу.

Всякий раз, когда я натыкаюсь в своей ленте на кретински-бодрое заявление, типа: «А вы что, на самом деле собирались жить на свою пенсию? Вот я, одинокое лобо-херобо, рассчитываю только на себя, я молодец, а вы овцы», ну и всё в таком роде, меня прямо такая злость охватывает, что кушать не могу.

Потому что не ваше собачье дело, что я собиралась делать. Жить на свою пенсию. Переводить её всю на спасение дождевых червей или сжигать по четвергам в мангале, приплясывая вокруг в голом виде.

Речь вообще не идёт о пенсионном возрасте, как вы понять не можете? Слов уже не хватает. Пенсия по возрасту - это советское понятие. Там вообще другая система была. Совсем. Там была статья за тунеядство. Посадить могли, если ты не работаешь. А сегодня ты можешь идти на пенсию в любой день недели. В любом возрасте. Не хочешь работать - не работай. Может, у тебя есть лишняя квартира на Манхеттене, ты её сдаешь и тебе хватает на кусочек хлебца. Или каждый месяц тебе присылает пару франков дядюшка из Буркина-Фасо. Никому и дела нет.

Это же такая простая вещь. Есть у вас вклад в банке. Вы туда приходите, а вам говорят, что ваших денег больше нет. Но вы держитесь. Здоровья вам. «Банк обанкротился?» - «Нет, но было принято решение перевести ваши деньги на другие нужды» - «На какие это?» - «На нужные. У нас в банке не хватает денег. Очень много стало клиентов, а вносят очень мало средств. Поэтому вот так вот. Может, через лет восемь отдадут вам ваш вклад. Следующий».

Или вы заплатили каско, попали в аварию, а в страховой вам говорят, что они пересмотрели договор. Не будут вас чинить, потому что у вас ущерб ниже миллиона, допустим. Заявляя прямо в ваши круглые от изумления глаза, что вы прекрасно выглядите, подтянуты, стройны и вполне способны походить пешком. Зачем вам автомобиль?

Ныне пенсия - это такой был принудительный договор с государством. Чего нам сообщало государство? «Я вам не доверяю, вы не рачительны, будете старыми и немощными, не сможете работать, начнете по помойкам шляться, портить мне вид. Поэтому я насильно беру каждый месяц у вас деньги. Не, не на совсем. Когда вы доживете до 55/60, я, государство, эти деньги вам начну порциями возвращать. И буду вам платить эти деньги даже в том случае, если ваши собственные отчисления уже закончатся. Но если вы помрете раньше срока, то все ваши деньги сгорают - пуф!»

А теперь вам говорят, что договор изменился. Сроки отодвинуты. То есть, шансы получить ваши (ваши!) деньги обратно у вас резко уменьшились.

Иными словами, это банальный кидок. Мошенничество. Когда у вас сгорает вклад в банке, вы же понимаете, что произошло? Почему тут идёт речь о каком-то возрасте? Причем тут возраст вообще? Вам что, раньше закон запрещал работать после пятидесяти пяти? Зельдину закон после 90-та запрещал в театре служить? С другой стороны, если вы сегодня пару миллионов в баксах выиграете в лотерею, а вам двадцать, то можете больше и не работать. Пенсия уже наступила.

Наше государство нас взяло и просто кинуло. Всё. В этом суть происходящего. Не, государство сильное. Захотят, введут отдельный налог на содержание, допустим, Думы, и вы будете его платить, никуда не денетесь. Но вы хотя бы поймете, что с вас тупо берут лишние деньги непонятно на что.

А здесь с вами провернули операцию, которая называется в УК «мошенничество на доверии». И всё это в особо крупных размерах.

В начале девяностых именно так кинули население. Было девять тыщ на книжке, можно было машину купить вчера, а сегодня - иди купи блок «Бонда». И всякое советское страхование. Люди годами откладывали, а на выходе получали фантики.

Но тогда объясняли, что строй поменялся. Нет больше СССР.

Сегодня что случилось? Кто-то обанкротился? Пусть имущество распродают.

Да, государство может поступить именно так. И ещё хуже. Может совсем вас до нитки обобрать. Потому что оно есть аппарат в том числе и насилия. Но ведь и отношение к такому государству будет соответствующим.

С нами разговаривают? Может, мы больше не хотим ПФР вообще. Ни зданий их не хотим, ни чиновников не хотим, ни отчислений в этот фонд. Может, наше общество желает, чтобы они все шли лесом (но вначале - аудит).

У вас прямо сейчас шарят по карманам, а вы глазами хлопаете. «Я и так собирался работать». Ну, молодец, возьми с полки леденец. «Ой, да это не очень большие деньги» - можно у вас тысяч пять каждый месяц подрезать в подворотнях, не расстроитесь? Отличная позиция. Как она там называется? А. Позиция терпилы. Идите, над украинцами похохочите. Это можно.

Виталий Солдатских:

Кстати, а ведь получается, что государство допустило дефолт! Пенсии - это деньги граждан, которые у них принудительно были изъяты в своеобразный "вклад", а государство из-за неэффективного менеджмента реализовало риск потери ликвидности и не может исполнить свои обязательства (допустило дефолт). Сейчас оно пытается реструктуризировать задолженность, естественно, с огромными потерями для невольных "вкладчиков" и без обещаний как-то поправить "бизнес-модель" (провести структурные реформы). Очевидно, что это не поможет в долгосрочной перспективе. Что делают с банками в таких ситуациях?

Максим Дбар:

Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. В современном мире и 55, и 60 лет это не тот возраст, когда человек должен заканчивать карьеру, не говоря уже о том, что при нынешней демографии это экономически неподъемно.

Но, блин, нельзя, нельзя повышать пенсионный возраст из-за нехватки средств в стране, где средняя официальная зарплата министра больше миллиона в месяц, зарплата депутата 450-800 тысяч, а обладатели разной степени фейковости погонов выходят на повышенную пенсию в 40-45 лет.

Я даже не говорю об общей эффективности государственного пенсионного фонда и государственной же экономики. Это отдельный разговор. Разгребание воровства и неэффективности там позволило бы вообще многие проблемы решить. Но вот просто морально не могут и не имеют права принимать решение о повышении пенсионного возраста при пенсиях в 15 тысяч люди, ведущие образ жизни долларовых мультимиллионеров.

Владимир Милов:

Про пенсионный возраст когда вам будут рассказывать про "необходимые реформы" и "недопустимость популизма", всегда помните, что:

1) Из 45 миллионов пенсионеров только 36 миллионов получают пенсию по старости. Остальные - по инвалидности (медицину и экологию надо улучшать, вот вам и "необходимые реформы"), потере кормильца и в качестве жертв катастроф (нужно снижать смертность и аварийность и в войны никакие не лезть, вот и все) и "выслуге лет" (на хрен эту выслугу лет).

2) Если 36 миллионам платить пенсию 20 тысяч, то получится 8,6 трлн рублей в год. ЭТО УЖЕ РАВНО ТЕКУЩЕМУ БЮДЖЕТУ ПЕНСИОННОГО ФОНДА. А почему ж тогда у нас пенсии не 20 тысяч? А вот спросите у сторонников "непопулярных реформ".

3) Россия мировой лидер по численности сотрудников Пенсионного фонда и расходам на содержание самого Пенсионного фонда.

4) Наши госкомпании укрывают от бюджета сотни миллиардов рублей в год дивидендов (пройдитесь по гугл-новостям на эту тему, чтобы понять все масштабы этой ужасной картины).

И что, в таких условиях нет других способов решить пенсионную проблему, кроме поднятия пенсионного возраста? Да ладно?!...

Носом тыкайте вот в это все апологетов "необходимых непопулярных реформ".

Леонид Волков:

Справедливости ради: распространенный аргумент в спорах про пенсионный возраст в духе «так вообще никто доживать не будет, посмотрите, у нас ожидаемая продолжительность жизни мужчины 66 лет» — конечно, не валиден. Нет никакой связи между пенсионнымвозрастом и ожидаемой продолжительностью жизни.

Пенсионная система оперирует «сроком дожития», то есть ожидаемым периодом нахождения человека в пенсионном возрасте; в России он сейчас составляет 20 лет, а еще точнее — 16 лет у мужчин и 25 лет у женщин. То есть мужчина, если он уже достиг пенсионного возраста в 60 лет, проживет в среднем до 76 лет, женщина, которая вышла на пенсию в 55 лет, проживет в среднем до 80 лет.

Как это увязывается с ожидаемой продолжительностью жизни, которая в среднем составляет сейчас в России 72 года, а у мужчин и вовсе 66 лет? Ну так и увязывается: характеризуют Россию как страну третьего мира. У нас такой высокий уровень смертности в ДТП и криминальной смертности, травматизма и алкоголизма, что у нас молодые мужчины, далекие от пенсионного возраста, мрут пачками, как в какой-нибудь охваченной гражданской войной и голодом африканской стране. То есть еще раз: здоровенный разрыв между этими двумя параметрами (мужчина, доживший до 60 лет, в среднем проживет 76 лет, но в среднем мужчины живут на 10 лет меньше, всего 66 лет) является индикатором больших-больших проблем в обществе — смерти миллионов молодых мужчин в мирное время. У женщин такого разрыва нет (средняя продолжительность жизни у женщины в России 77 лет, у женщины достигшей пенсионного возраста — 80 лет).

Смысл пенсионной реформы — в сокращении срока дожития (и, соответственно, расходов на выплату пенсий по старости) ровно на треть. Но радикальное сокращение пенсий по старости никак не будет увязано с ограничением безразмерных ведомственных льгот для всех видов и сортов силовиков и властьимущих; их пенсии, которые никто не планирует ограничивать, уже сейчас составляют, по всей видимости, около трети всех пенсионных расходов (более точные данные найти невозможно), а будут составлять половину.

Дмитрий Травин:

Почти два десятилетия назад Путин принял страну с растущей экономикой, с огромными нефтегазовыми ресурсами, с возможностями активно привлекать западные инвестиции на перспективный российский рынок... Ничего не осталось от тех возможностей. И сегодня мне приходится писать статью, анализирующую лишь способы затыкания дыр в Пенсионном фонде, а не выбор оптимального варианта реформ развития. Развитие при Путине столь нереалистично, что и обсуждать его нет смысла. Как в популярном нынче анекдоте: обсуждаем не как выбраться из ж..., а как в ней устроиться с наименьшими потерями для населения.

Аббас Галлямов:

Очевидно, что проблема повышения пенсионного возраста уже приобрела политическое измерение. Процесс продолжится и дальше. На месте Кремля я бы начал обсуждать сейчас какую-нибудь реформу избирательной системы. Политический класс обязательно подключится к дискуссии и теме пенсий в повестке придётся немного потесниться.

Например, можно было бы предложить заменить закрытый партсписок на парламентских выборах открытым (это когда избиратель имеет возможность проголосовать не только за список, но и выбрать индивидуальных кандидатов внутри него, повлияв, тем самым, на то, кто именно из партийцев получит мандат). Новый подход даст возможность говорить о существенной демократизации электоральной системы, а это именно то, что сейчас нужно. Если ты забираешь у людей деньги, то им лучше что-нибудь дать взамен. Например, политические права. Параллельно с непопулярными реформами должны идти реформы «популярные». Причём основам режима все это ни в коем случае не угрожает. Даже наоборот. Можно предположить, что получив возможность апеллировать к избирателю напрямую, спящие сейчас во время кампании списочники активизируются и подобно одномандатникам пойдут в поля. Легитимность избирательной системы возрастёт.

Партийные бонзы, безусловно, выступят против, ведь их влияние на партийцев уменьшится. Не они, а избиратели станут определять, кто из кандидатов-списочников окажется в парламенте. Это недовольство сработает в плюс. Дискуссия получится по настоящему живой и заинтересованной. Это как-раз то, что нужно, чтобы размыть невыгодную повестку.

Кто-то скажет, что рядовому избирателю все это неинтересно. Пожалуй соглашусь, но политический класс мимо точно не пройдёт, а это уже половина успеха. Да и насчёт рядового избирателя можно поработать. Ему будет трудно остаться равнодушным к историям, подобным той, что случилась в 2003 году в Голландии, когда кандидат, задвинутый партруководством на последнее (!) место в списке, обошёл всех, стоявших перед ним, и прошёл-таки в парламент именно потому что так решил избиратель.

Григорий Погосян:

Агафья Лыкова в лесу без пенсии живет и не жалуется. Где корешок найдет на пропитание, где червячка. И вы сможете...

Оксана Иванова:

Половина ленты про футбол, половина про пенсии. Про первое у меня ни чувств, ни мыслей, ни наблюдений. А про второе есть свидетельства из нашего музейного архива. В середине XX в. в СССР была совершенно особая группа пенсионеров, о которых не говорили. Это крепко верующие женщины или монахини, которые считали, что от "проклятой советской власти" ничего брать нельзя, из рук антихриста всё нечистое. Этим же мотивом объяснялось и нежелание работать в лагере. И жили, как верили, от пенсии отказывались, зарабатывали рукоделием, в городах еще пробивались няньками, на людей не зазорно было работать. Жили, конечно, небогато, но это была такая форма исповедничества. В народе этого не понимали, но уважали, такой ценой покупалась свобода совести. И сейчас, когда рассуждают, на кого стоит рассчитывать - на сознательность чиновников или благодарность детей, мне это странно. Я уже в 20 лет знала, что рассчитывать всерьёз можно только на Бога, Он единственный до конца верный и своих не бросает, поэтому никогда и не заморачивалась по поводу пенсии, и сейчас плевать хотела. Если что, поди с паперти не выгонят.

Андрей Десницкий:

Повышение пенсионного возраста - понятная тема. Все считают, что касается их лично: кто уже вышел - ну так у них дети есть, кому еще нескоро - надеялись, что бабушка с внуками посидит.

А я не вижу тут особо важной темы для разговора. Понятно, что нынешний Пенсионный Фонд России с бравурной своей рекламой и правилами, меняющимися каждый год, не для того создан, чтобы пенсионеры жили хорошо. Можно выходить на пенсию в 40 лет и быть глубоко несчастными, потому что на эту пенсию ничего себе не можешь позволить. А можно, как на Западе, в 65-70 и счастливо проводить оставшиеся годы в круизах по Средиземноморью, благо, здоровье не растрачено.

Тема в другом... В нашей стране выгодно быть олигархом (ну, эта категория закрыта), чиновником и охранником. Пилить, тащить и не пущать. В ней не выгодно производить и изобретать, творить и трудиться. И пока это не изменится, пока талантливая молодежь будет смотреть на Запад (с полным на то основанием), старики не будут жить в нашей стране хорошо, пусть даже нефть будет опять по двести. Они всё так же будут унижаться у окошечек перед чиновницей: "деточка, посмотри, может, еще копеечка мне положена, Вождь же обещал..."

И стариками они будут становиться лет в двадцать. Униженными, бесправными, забитыми существами, которые живут подачками и ничего не могут изменить.

Могут.

Но не верят в это сами.

Между тем, Путин, как сообщил Дмитрий Песков, вообще не занимается пенсионной реформой и позиции по ней не имеет.

Леонид Развозжаев:

ОПГ понимает что перегнуло палку с желанием уничтожить миллионы пожилых граждан. Вероятно волна возмущения набираете обороты и кремлебанда начинает искать пути возможного отхода и вывода своего пахана из под народного гнева.

Скорее всего сейчас они попытаются как то смягчить свою изуверскую реформу, кинуть какую-нибудь подачку в виде растягивания срока повышения пенсионного возраста по этапам, допустим по пол года ежегодно и т.д.

На мой взгляд граждане России ни в коем случае не должны поддаваться на их успокоительные предложения. Никаких компромиссов, только тотальный протест, забастовки, митинги и пр.

Пенсионный возраст не должны поднимать ни на день!

При нашем уровне жизни, отсутствием рабочих мест у десятках миллионов граждан, при тотальной коррупции и расслоении общества, речь о повышении пенсионного возраста преступна!

Пусть они поищут деньги в карманах у воров, банкиров, коррупционеров и друзей из кооператива "озеро".

Руки прочь од бедных и пожилых людей!

В ближайшие дни нам нужно поднажать! Давите на своих депутатов Госдумы из ваших регионов! Подписывайте петиции, следите за объявления об акциях протеста в ваших регионах, устраивайте законные забастовки и т.д. И самое главное распространяйте правдивую информацию, оповещайте знакомых и малознакомых людей о готовящемся преступлении!

Не дадим бандитам убить миллионы наших граждан!