Япония: по меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения

По меньшей мере три человека погибли и десятки ранены в результате сильного землетрясения в городе Осака на западе Японии, произошедшего утром 18 июня. Информационное агентство Kyodo сообщило, что подтверждена гибель 9-летней девочки, которая оказалась в ловушке из-за поврежденной стены в бассейне и двух мужчин в возрасте 80 лет.

Сообщается, что землетрясение разбило стекла и частично разрушило несколько зданий. По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение имело величину 6,1 и эпицентр его находился примерно в 10 километрах от Осаки.

Землетрясение произошло во время утреннего часа пик и прервало движение поездов и метро в районе Осаки, включая нарушение движения знаменитого поезда "Синкансен". Ядерные реакторы в регионе не пострадали. На видеоизображениях показывают товары, разбросанные по полу магазинов и строительный мусор на улицах. Местные СМИ сообщили, что около 170 000 домашних хозяйств в регионе остались без электричества. Телевидение Асахи показало, что пожарные пытаются потушить пожар в доме к северу от города Осака, который возник в результате землетрясения.