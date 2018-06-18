СИПРИ: число ядерных боеголовок в мире немного сократилось

Мировые державы немного сократили свои запасы ядерных боеголовок до 14 465 в начале 2018 года, чему способствовали сокращения США и России. Однако программы модернизации ядерного оружия продолжаются, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ). 18 июня Институт заявил, что общее количество ядерного оружия, находящегося в распоряжении девяти ядерных держав, сократилось в минувшем году.

Тем не менее, США и Россия, несмотря на небольшое сокращение своих арсеналов, обладают почти 92 процентами всего ядерного оружия, говорится в ежегодном докладе.

"Несмотря на ограниченное сокращение своих ядерных сил, как Россия, так и США проводят долгосрочные программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракет и самолетов, а также объектов по производству ядерного оружия", - сказали в СИПРИ. "Опубликованный в феврале 2018 года "Обзор ядерной политики США" (NPR) подтвердил программы модернизации и одобрил разработку нового ядерного оружия", - уточняется в докладе.