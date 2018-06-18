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Все покупки в интернет-магазинах могут начать облагать пошлинами

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает облагать пошлиной все покупки граждан в иностранных интернет-магазинах.
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей ведомства, ФТС предлагает министерству финансов установить пошлину в размере 20 процентов.

Сейчас ее ставка составляет 30 процентов, но взимается она только при покупках на сумму более 1 тысячи евро.

Ранее министерство финансов предложило снизить сумму покупок, с которых взимается пошлина, до 500 евро, но решение пока не принято.
ФТС считает, что в случае введения новых пошлин бюджет может получить до 25 миллиардов рублей в год.

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