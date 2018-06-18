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ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Совет Европейского союза продлил санкции в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя на 1 год, до 23 июня 2019 года.

Решение о продлении санкций было принято в понедельник на встрече министров по делам сельского хозяйства стран ЕС.

Санкции, введенные еще в 2014 году, после аннексии Крыма, предусматривают в частности запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, инвестиции в экономику аннексированных регионов, ​запрет для европейских круизных судов входить в порты Крыма, запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям.

В заявлении от имени внешнеполитического ведомства ЕС подчеркивается, что Евросоюз считает присоединение Крыма и Севастополя к России незаконным и по-прежнему выступает за территориальную целостность Украины.

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