США отрицают причастность к удару по войскам Асада в Сирии

Министерство обороны США отрицает причастность сил международной коалиции к авиаудару, нанесенному по позициям войск сирийского президента Башара Асада на юго-востоке Сирии в ночь на понедельник.

Как сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга прав человека, в результате удара в районе Абу-Камаля были убиты не менее 38 бойцов. Подчеркивается, что речь идет не о сирийцах. Агентство AFP передает, что среди убитых десятки иранцев. Как утверждается, удар был нанесен по объектам, контролируемым шиитской группировкой "Хезболла", воюющей на стороне Асада.

В конце мая сообщалось об авиаударе по сирийской военной базе "Хамдан", расположенной в нескольких километрах от границы с Ираком. В результате этого авиаудара были убиты не менее 12 человек. Кто нанес этот удар – неизвестно. По ряду сообщений, это могли быть ВВС Израиля.

11 июня Пентагон сообщил об авиаударах сил коалиции в районе Абу-Камаля, нанесенных с целью уничтожения "остатков сил Исламского государства". В официальном сообщении Пентагона говорилось, что серия ударов, проведенная с 1 по 10 июня, прервала коммуникации экстремистов в этом районе.