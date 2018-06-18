Кремль прокомментировал ситуацию с обменом осужденными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что недопуск на прошлой неделе украинского уполномоченного по правам человека в колонию к Олегу Сенцову не означает срыв договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

Отвечая на вопрос журналистов, наметился ли прогресс в вопросе обмена украинских заключенных в России и российских на Украине, Песков сказал, что "работа в исполнении достигнутых договоренностей ведется".

Ранее российский и украинский президенты договорились по телефону, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова отправилась в Россию, а российский омбудсмен Татьяна Москалькова, как ожидается, посетит Украину на этой неделе.

Денисова прибыла 15 июня в Лабытнанги, где в колонии "Белый медведь" находится украинский режиссер Олег Сенцов. Однако руководство колонии не разрешило Денисовой увидеть заключенного.

Сегодня Денисова должна встретиться с Татьяной Москальковой и попытаться договориться о посещении Сенцова.

Олег Сенцов уже 35-й день держит голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Сенцов на основании показаний свидетелей, позже заявивших о том, что эти показания были даны ими под пытками, был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и осужден на 20 лет тюремного заключения.