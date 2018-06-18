Редактор сайта "БлогСочи" Валов получил ранение в СИЗО

Содержащийся под стражей редактор издания "БлогСочи" Александр Валов при неясных обстоятельствах получил ранение в живот. Об этом, как сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, стало известно на заседании Центрального районного суда Сочи о продлении Валову меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Арест журналиста продлили до 19 июля без его участия. Попков считает, что это решение вынесено с процессуальными нарушениями.

По словам юриста, во время заседания следователь по особо важным делам Евгений Сидоренко сказал, что Валова доставили в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости. Адвокату также показали медицинское заключение, в котором говорится, что

"Валов якобы сам себе воткнул ручку в живот, но это все сейчас требует тщательной проверки", — сказал Попков.

20 января Александра Валова задержали после обысков. Его обвиняют в вымогательстве . Как считает следствие, блогер вымогал 300 тысяч рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.

Сам Валов свою вину не признает и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи".