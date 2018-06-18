Навального не допустили к участию в деле по иску Дерипаски к Рыбке

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края не допустил Алексея Навального к участию в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову (Алекс Лесли).

Также суд отказал в участии в деле интернет-изданиям "Медиазона" и "Znak".

Заседание суда по существу дела в понедельник было отложено на 9 июля - как утверждается, из-за неявки ответчиков. Вашукевич и Кириллов в настоящее время находятся в тюрьме в Таиланде. Их судят по обвинению в нелегальной работе.

Оппозиционер Навальный в феврале нынешнего года опубликовал расследование, в котором утверждал, что тогдашний вице-премьер правительства России Сергей Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в компании Рыбки. При этом он ссылался на фото и видео, опубликованные самой Рыбкой.

28 февраля Олег Дерипаска обратился в суд с иском к Рыбке и Лесли, утверждая, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, без его согласия. В рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда, Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов, в том числе и к блогу Навального.