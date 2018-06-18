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Лицом к событию

Григорий Явлинский о преступлениях власти. Эфир в 19:05

Россия. Григорий Явлинский, глава Федерального политкомитета партии "Яблоко"

Лидер "Яблока", кандидат в президенты России-2018 – о характере режима Владимира Путина, о преступлениях власти и способах транзита в "светлое будущее".

Эфир программы "Лицом к событию" – в 19:05.

Ведущий Леонид Велехов.

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