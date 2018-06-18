Госдепартамент США потребовал от России освободить Сенцова

В Государственном департаменте США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В заявлении упоминаются другие узники советси, содержащиеся в российских тюрьмах. Это чеченский правозащитник Оюб Титиев, представитель религиозной организации "Свидетели Иеговы" Деннис Кристенсен, пятеро проповедников-сайентологов и больше десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском городе Владимире.