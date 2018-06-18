Москалькова и Денисова не назвали точных дат посещения заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова встретились в понедельник в Москве и договорились о совместном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Однако, как сообщает ТАСС, точных дат они не назвали.

синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов

"Предварительная встреча позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе [с Денисовой] или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского", – сказала Москалькова в беседе с журналистами в перерыве переговоров. Что касается конкретной даты посещения Вышинского, то, как отметила Москалькова, "она пока обсуждается".

"Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали", – отметила российский омбудсмен.

Людмила Денисова сообщила, что сама уже побывала у Кирилла Вышинского. "Он содержится в камере на пять человек в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, - рассказала она. По её словам, Вишинский не высказывал никаких жалоб. Он выразил желание встретиться с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, рассказала Денисова журналистам.