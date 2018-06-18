В Мальмё (Швеция) при стрельбе ранены пять человек

В понедельник вечером в шведском городе Мальмё при стрельбе ранены пять человек. Шведское информагентство ТТ сообщило, что инцидент произошёл после 20 часов и приводит слова городского укравления полиции: "нет причин для общественного беспокойства".
Таблоид Aftonbladet со ссылкой на свидетелей происшествия пишет, что выстрелов было от 15 до 20. Один из очевидцев рассказал, что пострадавших заносили в частные автомобили, которые немедленно уезжали с места происшествия на очень высокой скорости.
Полиция заявила, что меры безопасности в местной больнице были немедленно повышено - после сообщений о стрельбе. Стражи порядка говорят, что один из пострадавших был доставлен в госпиталь на частном автомобиле.
Как сообщает агентство Associated Press, в последние годы в шведских городах участились столкновения между преступными группировками, борющимися за контроль на территорией.
По сведениям издания Aftonbladet, стрельба происходила в непосредственной близости от полицейского участка, поэтому стражи порядка оказались на месте происшествия без задержки.
Другой информации о произошедшем инциденте со стрельбой в городе Мальмё пока нет.
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