В Москве объявлен длинный список премии "Просветитель"

В Москве в понедельник объявлен длинный список премии «Просветитель», которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Список опубликован на сайте «Просветителя». В него вошли 24 книги, отобранные оргкомитетом премии под председательством писателя, журналиста, профессора Высшей школы экономики Александра Архангельского и литературного критика, культуртрегера, телеведущего, главы «Института книги» Александра Гаврилова. Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в начале октября.

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат — 700 тысяч рублей. Издательства, выпустившие книги лауреатов, награждаются денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг.