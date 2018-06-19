"Россия" опровергла пожар в самолете со сборной Саудовской Аравии

Представители авиакомпании "Россия", самолет которой перевозил футбольную сборную Саудовской Аравии из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на очередной матч чемпионата мира, разъяснили обстоятельства случившегося в полете инцидента.

Как заявил представитель авиакомпании, при заходе самолета на посадку в лопасть одного из двигателей, вероятно, попала птица, в результате чего авиалайнер завершал полет в аварийном режиме на двух двигателях. "Россия" опровергает появившиеся ранее сообщения о "пожаре двигателя", хотя на опубликованном в Twitter видео явно заметны признаки возгорания. Пресс-служба сборной Саудовской Аварии охарактеризовала происшествие как "небольшой инцидент", в результате которого никто не пострадал. Самолет отстранен от выполнения полетов. Тревога в аэропорту не объявлялась.

Государственное агентство Росавиация проводит расследование случившегося. Представитель агентства утверждает, что пожар на борту самолета все-таки был, поскольку "нештатная работа двигателя сопровождалась выбросом пламени из реактивного сопла".

20 июня команда Саудовской Аравии сыграет в Ростове-на-Дону против сборной Уругвая. В матче открытия чемпионата мира сборная Саудовской Аравии проиграла команде России со счетом 0:5.