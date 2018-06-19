"Преодолеть комплекс захолустья": в Рунете об атмосфере ЧМ

Чемпионат мира плавно подкатывается к концу первого круга группового турнира – сегодня сборная России сыграет свой второй матч и откроет второй круг.

Одна из главных тем в социальных сетях – атмосфера праздника, которую в разных городах страны, но особенно в Москве, создают иностранные болельщики.

Александр Куприянов:

Иногда я искренне жалею, что абсолютно равнодушен к футболу

Владимир Варфоломеев:

В истории Никольской улицы в Москве было несколько вдохновляющих событий:

– в 1564 г. Иван Фёдоров напечатал первую книгу;

– в 1990 г. радиостанция "Эхо Москвы" начала вещание;

– в 2018 г. болельщики из разных стран устроили фан-зону.

Юлия Шлезингер:

На Никольской филиал Вавилона. Мексиканцы танцуют, аргентинцы поют, исландцы учат кричать "Ху". Все весёлые и почти трезвые.

Один болельщик что-то долго объясняет другому и заканчивает так: "Peace! I'm human, you're human".

Илья Жегулёв:

Пришёл на Никольскую, все такие добрые, весёлые и даже один добрый полный дядечка в полосатой рубашке посмотрел на меня ласково и сказал : "Welcome to Russia" .

Андрей Ходорченков:

Поговаривают, что на Никольскую начали выдавать визы

Алеся Казанцева:

Ходили сегодня смотреть на фанатов в центр. Ну это ооооооочень круто!!! Это такой огромный праздник, будто не футбол, а все люди теперь братья и нет войны нигде. Видели мексиканский автобус сболельщиками, в нем картонный мужик. Я думала, футболист. Оказывается, этого человека не отпустила на чемпионат жена. Друзья напечатали этого несчастного на картоне и возят теперь везде. С ним фотографируются, пьют пиво, показывают по телеку в новостях, водят его в туалет, его целуют девушки.

КААААААК КРУТООООО! Удивительно, что футбол ВОТ ТАК сводит с ума людей и объединяет их. Буду ходить каждый день. Это настоящий красивый праздник!

Кирилл Шулика:

Чемпионат мира по футболу, наверное, самое главное событие в новейшей российской истории. Это не про футбол, это про страну. У нас в историю входят почему-то исключительно войны. А уж после 1991 года в России было не так много ярких событий, которые бы история окрашивала в яркие, как форма сборной Австралии, цвета. Да, была сочинская Олимпиада, но это один город и болельщиков из-за рубежа существенно меньше. По интересу публики с Чемпионатом мира по футболу ничего не сравниться.

Так вот никогда в нашей России не было столько иностранцев одновременно. Никогда двери России не были так широко открыты. Это должно поменять страну и общество. Надо честно признать, что открытой и привлекательной для иностранцев нашу страну назвать нельзя. Я не буду как-то обозначать тут причины, потому что это тема для большого отдельного разговора. Так вот мы привыкли к этой закрытости… У довольно разных наших сограждан сложилось мнение о Родине, как о захолустье. Давайте мы вместе Чемпионата мира построим больницы, а вместо фан-зон детские садики. Так вот благодаря Чемпионату мира тяжелая родовая травма России в виде комплекса захолустья будет преодолена. Повторю, это обязательно поменяет страну.

Алексей Дурново:

Для меня в словах "чемпионат мира по футболу" ключевым является не "чемпионат" и даже не "футбол", а "мир". Раз в четыре года в одну точку земли съезжаются люди практически со всего света. Причем, зачастую, едут болельщики из стран, которые на чемпионат мира не попали. Место проведение становится чем-то вроде Вавилона. Разные культуры, разные языки, звучащие со всех сторон, разные лица, разные цвета (не кож, а форм). Наверное, таким и был когда-то тот не настоящий, а библейский Вавилон.

Чемпионат мира – это крутой футбол. Только его эксклюзивность вовсе не в крутом футболе. Лига Чемпионов – это тоже крутой футбол, но она для избранных, а чемпионат мира – для всех. Пока, собирать общепланетный форум в одной точке Земли умеет только футбол. Потому что футбол – намного больше, чем просто игра, в которой пинают мяч, и жаль, что не каждому дано это понять.

Я сегодня прошелся по центру и ощутил "вавилонность".

Это здорово!

Станислав Яковлев:

Россия уже победила в самом главном и важном. Наша страна принимает у себя Чемпионат – это великое историческое событие.

А какие сборные на этом Чемпионате и с какой стороны себя показывают – интересно, но не принципиально. Нужно меньше думать о флагах и больше наслаждаться футболом.

Красота будет, и красоты будет много – для понимающих людей. Затем и Чемпионат.

А сборная России – нет, молодцы, безусловно. Радуемся и празднуем.

Но если вдруг на каком-то этапе окажется, что молодцы, но не очень – сильно грустить совершенно необязательно.

Дарья Менделеева:

Ладно, сдаюсь. Чемпионат – это хорошо.

Бог с ним с футболом. (Хотя свободные места вчера в одиннадцать в метро, потому что мужчины стоя прилипли к телевизорам, – это было нечто).

Но вот эти люди в дурацких шляпах, египетских передниках, говорящие на всех языках мира, но часто просто заучивающие названия "Арбат", "Киевская", "Смоленская", потому что ничего другого кассиры все равно не понимают. Радостные, расслабленные, но при этом не буйные и любопытные. Кстати, существование кириллицы уже никого не удивляет.

Никогда не думала, что карнавал может быть так полезен.

Анастасия Степанчикова:

Московское метро ночью в дни мундиаля – лучшее место для языковой практики. За 10 минут поговорила на английском, испанском и португальском. Темы стандартны – где нужная станция, на какие матчи ходите и с кем (и где) играет ваша страна. Завтра ещё пойду

Конечно, в этой огромной бочке меда можно найти несколько ложек дегтя. Например, такую.

Зураб Бадашвили:

идут такие веселые болельщики с вузузелами, самбу танцуют, а навстречу им хозяева чемпионата

Или такую.

Елена Зелинская:

Вижу, как искренне радуются москвичи да и жители других городов, где понаехали футбольные болельщики. Радуются веселой разноликой толпе на улицах, круговороту событий и эмоций и даже некоторой карнавальности. Здорово, что даже унылым тетям из Госдумы не удалось испортить всем праздничное настроение. НО я о другом. Я хочу открыть небольшой секрет: вот так, друзья,обычно и выглядят обычные европейские города.Присмотритесь, вдруг вам понравится?

Светлана Гаврилина:

Совершенно верно. Вот я только что из Барселоны, где всего этого навалом без всяких мундиалей.Да даже в центрах балтийских столиц или в Гданьске.Помню,как впервые выехала в заграницы. Вышли гулять по Гданьску, и я подумала, что там какой-то праздник или фестиваль. Оказалось, обычный день.

Или такую.

Сергей Лелека:

90% процентов футбольных болельщиков увезут из России чувство собственной неполноценности.

Москва – настолько роскошная, сытая, богатая, благополучная, довольная, безопасная, доброжелательная, что любой провинциальный немец, латиноамериканец, араб, китаец, француз и португалец будут в полном недоумении.

Как же так? Место мрачной силы, цитадель агрессии, презрения к законам и правилам, родина белых ходоков, пожирающих хоббитов-украинцев и сирийских эльфов, оказалась столицей мира.

Народ, прозябающий под властью тирана, оказался народом, неотличимым от шведов, датчан и австрийцев. Только с красивыми мужчинами и прекрасными белыми женщинами.

Но, про это, правда, они и так слышали...

Аббас Галлямов:

Написать такое мог только человек с самым серьёзным комплексом неполноценности. К тому же нигде не бывавший.

Алексей Широпаев:

По ящику показывают некоторых западных болельщиков, которые восторгаются путинской Россией, пылко утверждая, что всё, ими увиденное, совсем не похоже на картину российской жизни, нарисованную ихними, западными СМИ. Что-то это мне напоминает… А, ну конечно же, брежневскую Олимпиаду-80. Те же сюжеты, те же слова и интонации, та же слепота. Изнанка московских Олимпийских игр – например, внутренние войска в состоянии боевой готовности на случай массовых волнений, зелёные армейские ящики, доверху наполненные резиновыми дубинками и наручниками – вся эта совсем непраздничная, жёсткая полицейщина оставалась для благодушных гостей невидимой. И вот сейчас смотрю российский телек – и будто перенёсся в свою далёкую молодость, в лето 80-го. Да, похоже, после этого футбольного ЧМ в поголовье "полезных идиотов" на Западе опять прибавится...

Или, к примеру, такую.

Андрей Коняев:

Ну, знаете, дух свободы от того, что мексиканцам (но не россиянам) можно шуметь на улицах Москвы, исландцам (но не россиянам) можно собираться на организованный через мессенджеры флэшмоб в Зарядье, а перуанцам (но не россиянам) можно устраивать несанкционированный митинг в Саранске. Тот самый дух свободы, который заставляет полицию быть вежливой и приятной (пока даже с россиянами).

Я, конечно, в 1980 еще не родился, но, я думаю, тогда, с олимпиадой в Москве было примерно так же. И дух свободы, и все вот это вот прочее. Но потом олимпиада прошла, и ничего особенно не осталось. 11 лет довольно тяжелого совка было впереди.

Так что ничего страшного, уедут болельщики и все вернется на свое место. И полицейские перестанут улыбаться. А чтобы вы, россияне, не расслаблялись, на рейсах с Кавказа ввели дополнительный досмотр. Про то, как нас всех <нагнули> с пенсионной реформой, я даже и говорить не буду

Ну и вообще, аргументы противников чемпионата отточены давно.

Александр Уржанов:

Мне кажется, что Чемпионат мира – абсолютно ненужная и даже вредная для нас штука.

Мне очень нравятся иностранцы на Никольской, но странно тратить полтриллиона рублей, чтобы привлечь их на один месяц, а потом снова стать страной с вечной зимой и медведями на улицах.

Мне очень нравятся бесплатные автобусы и билеты на Аэрофлот по 15 рублей, но они не совсем бесплатные, за них заплатили мы с вами. А заработает ФИФА, частная организация, верхушку которой ловили за руку на дикой коррупции.

Бюджет ЧМ в два раза больше годового дефицита Пенсионного фонда, а он в этом году ого-го. Я не люблю такие сравнения, они часто манипулятивны, но поднимать пенсионный возраст одновременно счемпионатом тоже не я придумал. Я понимаю, как можно повышать пенсионный возраст в странах, где люди, уйдя с работы, неплохо живут 20-25 лет. А не умирают через три года.

А то очень похоже на финансовую стратегию чоповца, который берёт в кредит самсунг гэлекси, зато когда в электричку заходят контролёры, перебегает в другой вагон.

Сначала электричкинг, потом возможность заплатить за билет, потом самсунг гэлекси. Сначала средняя продолжительность жизни, потом пенсионный возраст повыше, потом ЧМ. А то дороговато пока получается. Не?

Сергей Гуляев:

Мундиаль, говорите? Ровно в это же время Путин держит в тюрьме по надуманным обвинениям 158 политзаключенных, среди них умирает Олег Сенцов, голодают в знак протеста еще десятки инакомыслящих. К <чертям> такой праздник футбола...

Кирилл Рогов:

Да, как прекрасен был мир (чего мы, разумеется, не осознавали), когда авторитаризмы были бедны, а демократии на их фоне богаты. Теперь авторитаризмы разбогатели, и демократии на их фоне выглядят какими-то скаредными и нефантазийными. А авторитаризмы "дарят надежду".

Мундиаль

Андрей Песоцкий:

Как же изнасиловали мозг этим мундиалем! Из каждого утюга вопят про ногомяч. Да, сегодня будет хейтспич, но уж извините – вправду достало. Жалко огромные деньги, где-то распиленные, где-то вбуханные в бетон. Потраченные на шоу, где двадцать два надменных миллиардера, меняющих страны, как перчатки, что-то из себя выдают, и это почему-то считается патриотизмом. Спортивные дефиле, возведенные в ранг национальной идеи – это архаично, причем народ чужой на этом празднике жизни под охраной МВД – у простых людей нет никакой возможности купить абонементы на матч, цены безумные. Нет шансов даже увидеть в живую сборную России, похоже, обреченную проиграть.

Спорт преувеличен: в таком количестве ему место не на канале "Первый", а на канале "Спортивный". И ни одной копейки из бюджета футбольным звездам! Пусть оплачивает бизнес, коли так хочется.

Русские в XXI веке должна заниматься совсем иным – демонстрировать невероятные проекты, выходить за рамки того, что делают другие. Новая столица в Сибири – хорошо, а еще лучше – колонизация Луны и Марса. Шок? Подумать страшно? Ну да, проще посмотреть, как пинают мячик.

Андрей Чемоданов:

ненавидите ли вы футбол так, как ненавижу его я? вряд ли. он стал моим врагом с самых младых ногтей.

он отбирал у меня друзей. я так и не понял, поцчему они убегали пинать мячик вместо того, чтобы слушать мои разглагольствования обо что я вчера прочитал. мало того, друзья потом его долго и скучно обсуждали. футбол, а не книжки. и не меня.

он отбирал у меня здоровье. мама очень переживала что я неспортивный, поэтому дала кому-то взятку, чтобы меня силой затащили в дворовую команду. уже через пять минут я забил свой первый (и последний) гол. в свои ворота. еще через несколько минут я был уже не игрок. пинали меня не хуже любого мяча.

а ещё вокруг футбола постоянно крутится куча денег. а, как известно, вокруг хороших вещей деньги не крутятся. они же как мухи, в основном вокруг всякого <дерьма>. вы когда-нибудь видели чтобы вокруг поэзии крутились деньги? уверен, что нет. потому что поэзия -– не <дерьмо>. а футбол -– наоборот.

кроме того около футбола ошивается всяческий склоннный к насилию фашизм. ибо он помогает делить на свой/чужой, "с какого района" и прочие скрепы. евреи, кстати, далеко не все любят футбол. слуцкий, например, его не жаловал. а он ведь ещё и поэтом был.

хочу ли я чтобы футбол запретили? соблазнительно, но нет. и еще раз нет. как последовательный либераст и анархист, я считаю: любые запреты вредны. тем более запреты таких порочных идей как футбол.

Тем временем дух свободы подул в самом непредвиденном месте – на Первом канале, где комментатор Кирилл Дементьев вдруг употребил словосочетание "навальный футбол", а тренер Леонид Слуцкий, ничего не подозревая, переспросил, играет ли в футбол Навальный.

Азамат Кантемиров:

Дважды услышал "Навальный" по первому каналу. Во время матча Германия – Мексика





Александр Плющев:

Вдруг из маминой из спальни

Вот уж где совсем не ждал –

Появляется Навальный…

Ниже пояса удар.

Олег Пшеничный:

Рассказывают с удивлением, что футбольные комментаторы как ни в чем ни бывало в эфире обсуждают «играет ли Навальный в футбол».

Происходит то, чего боялись с самого начала и почему его имени нельзя было называть: Навальный из опасного и неведомого маргинала, местного пугала для честного советского гражданина, стал привычной общественной фигурой, даже селебрити, и никакому конформисту уже не страшно его обсуждать, а даже модно.

Это апроприация социумом вопреки хотелкам кукловодов, и дальше может быть интересно