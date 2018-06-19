Навальный объявил акцию против пенсионной реформы 1 июля

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении в городах России акции протеста против повышения пенсионного возраста. Она намечена на 1 июля.

У себя в Instagram Навальный написал, что накануне его штабы в 20 городах подали заявки на проведение акций. Они, в частности, запланированы в Новосибирске, Мурманске, Ярославле и других городах, ни один из которых не принимает чемпионат мира по футболу.

Сегодня также стало известно, что лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов объявил о проведении в Москве акции против пенсионной реформы. Заявка подана на 4 июля, активисты хотят собраться на площади Революции.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.

"Ведомости" со ссылкой на собственные источники писали, что в Кремле могут "смягчить" реформу, если она приведет к росту протестных настроений в стране.