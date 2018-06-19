В Таиланде провели первую смертную казнь за девять лет

В Таиланде впервые за 9 лет казнен заключенный. Как сообщает Reuters, приговор привели в исполнение в центральной тюрьме Банг Кван к северу от Бангкока. 26-летнему гражданину Таиланда Терасаку Лонджи ввели смертельную инъекцию.

Лонджи был осужден по обвинению в убийстве 17-летнего студента в 2012 году. По версии следствия, он нанес ему 24 удара ножом, украл кошелек, телефон и скрылся. Лонджи стал седьмым заключенным, казненным в Таиланде смертельной инъекцией.

Предыдущая смертная казнь в стране была в 2009 году. Тогда к высшей мере наказания приговорили двух тайских торговцев наркотиками.