В Киеве произошли столкновения демонстрантов с полицией

Несколько сотен демонстрантов, протестующих против сворачивания украинскими властями социальных программ, во вторник прорвали оцепление и пытались попасть в здание Верховной рады, где проходит заседание депутатов.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что между активистами и стражами порядка произошли столкновения. При этом, как утверждается, не только сотрудники правоохранительных органов, но и демонстранты применяли слезоточивый газ. Впоследствии митингующих от парламента оттеснили прибывшие дополнительные подразделения полицейских и национальной гвардии.

В результате конфликта пострадал как минимум один полицейский. Информация о пострадавших уточняется. Один из активистов задержан.

На площади Конституции перед Верховной радой продолжается митинг, в котором участвуют около тысячи шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане. Они требуют от властей восстановить в полном объеме предназначенные для них льготы. Кроме того, шахтеры призывают правительство вернуть им долги по зарплатам и выделить 6 млрд гривен (почти 230 млн долларов) на развитие угольной отрасли. Эти вопросы в данный момент с руководством Верховной рады в здании парламента обсуждает группа переговорщиков из числа протестующих.