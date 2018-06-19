Российскую команду за обман лишили победы в гонке "24 часа Ле-Мана"

Российская команда G-Drive Racing, победившая в гонке "24 часа Ле-Мана" в категории прототипов LM P2, дисквалифицирована за нарушение регламента. Результат команды аннулирован. Организаторы гонки приняли такое решение, уличив G-Drive Racing в использовании нерегламентированного оборудования для ускорения процесса дозаправки.

О том, что команда использовала запрещенный правилами механизм, стало известно во время проведения технической инспекции уже после финиша гонки. Знали ли пилоты о нарушении правил, неизвестно. У G-Drive Racing есть 96 часов, чтобы подать апелляцию.

Российская команда G-Drive Racing выступает на международных соревнованиях при поддержке госкомпании "Газпром нефть". В гонке "24 часа Ле-Мана" от команды участвовали россиянин Роман Русинов, а также французы Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола. В общем зачете, где первое и второе места достались Toyota Gazoo, команда заняла пятое место.