В Крыму обвиняемые по "делу 26 февраля" получили условные сроки

Суд в аннексированном Россией Крыму во вторник вынес приговор по так называемому "делу 26 февраля", назначив пятерым обвиняемым условные сроки лишения свободы.

Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4,5 года, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров – по 4, а Эскендеру Эмирвалиеву назначили 3,5 года, сообщает корреспондент Радио Свобода.

По версии российского следствия, 26 февраля 2014 года многотысячный митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии "Русское единство" перерос в столкновения. В возникшей давке погибли два человека, 79 получили травмы.

Обвиняемые, которым сегодня вынесли приговоры, были задержаны в 2015 году. Первым осужденным по "делу 26 февраля" стал заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, дело которого вывели в отдельное производство. Российские власти приговорили его к 8 годам колонии, но через некоторое время политик был помилован и возвращен на территорию Украины.