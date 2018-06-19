Власти Испании решили вынести останки диктатора Франко из мавзолея

Власти Испании намерены захоронить останки диктатора Франсиско Франко, которые в настоящее время находятся в мавзолее в Долине Павших под Мадридом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство Испанской социалистической рабочей партии.

Один из лидеров партии Оскар Пуэнте заявил, что эксгумация будет проведена "в максимально сжатые сроки". Правительство страны хочет превратить Долину Павших в "место признания и памяти всех испанцев", добавил политик.

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в принятой парламентом резолюции 2017 года "четко говорится" о необходимости эксгумировать останки Франко и превратить "Долину Павших" в мемориал жертв фашизма. Это первое решение Санчеса на посту главы правительства, который политик занял 2 июня.

Против идеи перезахоронения выступает правоцентристская Народная партия, созданная в 1976 году бывшими сподвижниками диктатора.

Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет.