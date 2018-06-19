Уткина отстранили от эфира под давлением администрации президента

Первый канал отстранил Василия Уткина от комментирования матчей чемпионата мира по футболу из-за давления со стороны руководства администрации президента России. Об этом Радио Свобода на условиях анонимности рассказали осведомленные источники. Коллеги Уткина, знакомые с ситуацией, предполагают, что причина его отстранения – личная неприязнь одного из высокопоставленных представителей администрации.

Ранее Василий Уткин записал видеообращение, в котором заявил, что он больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу в эфире Первого канала. Причину прекращения сотрудничества с телеканалом он называть отказался.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы конечно же хотите знать, почему так получилось. Я не хочу об этом говорить. Прошу вас уважать мое право на частную жизнь", – заявил Уткин.