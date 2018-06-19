Скончался украинский поэт и драматург Иван Драч

Украинский поэт и переводчик, киносценарист, драматург Иван Драч умер сегодня на 82-м году жизни в Феофании, близ Киева. По словам киевского кинокритика Сергея Тримбача, слгласно завещанию поэту, его похоронят в родном селе Телиженцы Киевской области у могилы сына Максима. Соболезнования близким Драча выразил президент Петр Порошенко, назвавший Ивана Драча "одним из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников".

Иван Драч родился в 1936 году в селе Тележинцы Тетиевского района Киевской области. После окончания в Тетиеве средней школы работал сельским учителем. Первое стихотворение опубликовал в 1951 году. В 1958 году поступил на филологический факультет Киевского университета имени Шевченко, откуда был исключён за "несоветские" творческие и политические взгляды. Позднее ему удалось восстановиться в университете и продолжить учёбу на заочном факультете.

Литературным дебютом Ивана Драча стала поэма-трагедия "Нож в солнце", опубликованная в начале 60-х годов в "Литературной газете". Вскоре в свет вышел первый поэтический сборник "Подсолнух". В 1964 году Иван Драч получил специальность кинодраматурга на Высших сценарных курсах в Москве, затем работал в сценарной мастерской Киевской киностудии имени Довженко. Автор 10 сборников стихов, киноповестей и сценариев.

В конце 1980-х годов поэт стал первым председателем "Народного Руха Украины", трижды избирался депутатом Верховной Рады. Возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции. В 2006 году удостоен звания Герой Украины. Неоднократно был гостем передач Русской службы Радио Свобода.