В Армении депутат-генерал арестован по коррупционному делу

Во вторник, 19 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности члена фракции правящей в прошлом Республиканской партии, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Против него возбуждено уголовное дело, а мерой пресечения избран арест. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении распространила кадры обысков в особняке и на даче генерала. Были обнаружены оружие, боеприпасы – мины, гранаты, тротиловые шашки, автоматы, тысячи патронов различного калибра. Спецслужбы нашли более 30 транспортных средств, среди которых автомобили "Роллс Ройс", "Тойота", "Мерседес", "Хаммер", вездеходы, снегоходы, коллекционные автомобили, машина скорой помощи и техника военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов, сотни тысяч долларов наличными.

Но настоящий шок армяне пережили, когда в домах генерала, в 2000-2008 годах занимавшего пост замминистра обороны Армении, были найдены сотни ящиков с продуктами, медпрепараты, военная форма, включая носки, ботинки и белье, предназначавшиеся солдатам во время вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе в апреле в 2016 года. Во многих ящиках со сгущенкой и консервами - письма солдатам от школьников. Судя по всему, некогда боевой генерал расхищал гуманитарную помощь.

По словам председателям Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, невозможно представить, что прежние власти не знали о противоправной деятельности Манвела Григоряна. Он, напомнил эксперт, стал не только депутатом парламента от правящей Республиканской партии, но и после формально проведенных выборов усадил в кресло мэра города Эчмиадзина своего сына.

Дело генерала Григоряна - один из эпизодов борьбы с коррупцией и теневой экономикой, которую начало правительство Никола Пашиняна. Среди других эпизодов антикоррупционных мер – раскрытие крупной коррупционной схемы, используя которую, крупнейшие супермаркеты торговой сети "Ереван сити" годами уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщила "Немецкая волна".