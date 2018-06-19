Макрон и Меркель обсудили миграционную проблему

19 июня, в преддверии саммита Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры под Берлином. Главной темой стала миграционная политика, из-за которой правительство Германии оказалось на грани развала. Ангела Меркель объявила, что Париж и Берлин согласны создать отдельный бюджет для еврозоны.

Встреча Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель прошла в правительственной резиденции Мезеберг к северу от Берлина. На пресс-конференции по итогам переговоров Эммануэль Макрон заявил, что сейчас Европа стоит перед "цивилизационным выбором": между теми, кто хочет ее распада и теми, кто хочет, чтобы единая Европа "продвигалась вперед".

Чуть ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр высказался еще более категорично. Он заявил, что Европа "распадается на наших глазах" из-за того, что страны пытаются на своем национальном уровне решить те проблемы, которые должны решаться на уровне общеевропейском.