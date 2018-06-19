В "Интер РАО" разоблачили румынскую шпионку

Арестованная Лефортовским судом Москвы Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, состоит членом правления компании "Интер РАО". Об этом агентству ТАСС сообщил осведомлённый источник.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карины Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". В Министерстве энергетики России заявили, что не располагают информацией об уголовном деле в отношении арестованной.

На сайте компании сказано, что Карина Цуркан входит в состав правления "Интер РАО". Она родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 член правления - руководитель блока трейдинга "Публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС". По словам представителя суда, защитники подали жалобу на арест Цуркан, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

Цуркан инкриминируется "шпионаж", максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за это преступление, 20 лет.