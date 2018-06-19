Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков отказался поставить свою помощь под петицией в с требованием отставки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Свой отказ коммунист мотивировал тем, что должность, которую он занимает, не позволяет ему ставить подпись под такими заявлениями. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Орловской области Максим Клягин.

Активисты движения «Открытая Россия» 19 июня начали в Орле сбор подписей за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Поводом к этому послужила инициатива правительства увеличить пенсионный возраст. Подписи они собирали в фан-зоне чемпионата мира по футболу, которая расположена на главной площади города возле областной администрации. Там они и встретили Клычкова. Он пришёл посмотреть матч Россия-Египет.

(На фото Андрей Клычков слева, в белой рубашке)



«Правительство решило повысить пенсионный возраст и ставку НДС, что приведет к обнищанию россиян. Учитывая сокращение расходов на медицину и ее актуальное состояние, дожить до пенсии будет непросто. Мы требуем от депутатов Госдумы выразить недоверие правительству и отказаться от предложенной реформы», - рассказал координатор орловского отделения «ОР» Сергей Носов.



Ранее «Открытая Россия» объявила о начале акции «Красная карточка Медведеву». Она продлится до окончания Чемпионата мира по футболу. За это время активисты планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Государственной думы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.

16 июня в Госдуму был внесен законопроект правительства России, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

(На фото Андрей Клычков в белой рубашке)