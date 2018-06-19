На чемпионате мира по футболу сборная России во вторник вечером на стадионе в Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Голы у сборной России забили Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч египтяне забили в свои ворота. Гол в ворота России забил с пенальти Мохаммед Салах.

Российская команда набрала после двух матчей 6 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата.