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Сборная России по футболу выиграла у Египта 3:1

На чемпионате мира по футболу сборная России во вторник вечером на стадионе в Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Голы у сборной России забили Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч египтяне забили в свои ворота. Гол в ворота России забил с пенальти Мохаммед Салах.

Российская команда набрала после двух матчей 6 очков и обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата.

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