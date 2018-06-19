Илон Маск заявил об акте промышленного шпионажа в Tesla

Основатель компания Tesla Илон Маск поднял тревогу в связи с "лазутчиком", оказавшимся среди его сотрудников. Маск утверждает, что злоумышленник, изменив защитные коды внутренних систем, передавал данные внешним заказчикам.

Илон Маск разослал всем своим сотрудникам письмо, подлинность которого подтвердили несколько человек из Теслы. В послании Маск утверждает, что неназванный сотрудник пошёл на такой шаг из-за того, что не получил повышения на работе. Шпион уже сознался в саботаже.

Маск не исключил, что в утечке данных могли быть заинтересованы "брокеры с Уолл-Стрит", "нефтегазовые компании" и конкуренты из более крупных автоконцернов. По его словам, если некоторые традиционные производители автомобилей занижали данные о вредных выбросах, значит они, возможно, "готовы обманывать и другими способами".