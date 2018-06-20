На Камчатке депутата, прискакавшего верхом на сессию, вызвали в полицию

Депутат заксобрания Камчатского края от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский приехал на пленарное заседание верхом на коне, но не смог его припарковать. Депутату вручили повестку с требованием явиться в полицию для составления протокола об административном нарушении.

Пучковский попытался привязать коня у входа в здание, где размещены региональные заксобрание и правительство, но охрана потребовала его убрать, сообщило агентство "Интерфакс". Пучковского на входе встретил полицейский, который вручил повестку с требованием явиться в полицию и для дачи объяснений и составления протокола об административной статье о нарушении правил проведения митинга.

Пучковский сменил автомобиль на коня в знак протеста против роста цен на бензин. 31 мая депутат потребовал организовать для его коня парковочное место у здания правительства. Он подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю заксобрания и начальнику ГИБДД. В заявлении говорится, что у него, как у рядового пенсионера, отсутствует возможность приехать к зданию правительства из-за высоких цен на бензин и продукты. Пучковский не получает зарплату за свое депутатство. Согласно опубликованной им декларации, в 2017 году его доход составил 276 тысяч рублей.

В конце мая жители большинства регионов России начали жаловаться на резкий рост цен на топливо. В частности, в Петропавловске-Камчатском марка бензина АИ-92 подорожала на 5 рублей за литр.

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