Трамп поддержал республиканские законопроекты о миграции

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером встретился в Конгрессе с членами Республиканской фракции и заявил, что полностью поддерживает их стремление положить конец практике разлучения семей нелегальных иммигрантов, которая в последнее время подвергается резкой критике со стороны оппонентов Трампа.

Президент согласен с республиканцами, что раскалывать семьи и содержать родителей-нелегалов отдельно от их детей негуманно, но он, как он утверждает, был обязан прибегнуть к чрезвычайным мерам, ибо демократы вместо того, чтобы сотрудничать с ним в урегулировании кризиса, “пытаются наводнить страну незаконными мигрантами“. Так Трамп объяснил тот факт, что он инициировал вызывающую споры практику разделения семей в целях остановить людской поток, обрушившийся на американо-мексиканскую границу.

Республиканцы, напуганные крутыми мерами, принятыми Белым домом в канун выборов в Конгресс, собираются внести на рассмотрение Палаты представителей два законопроекта по улаживанию иммиграционного кризиса, жесткий и компромиссный (причем ни один из них демократам не по душе). По словам президента, он поддерживает оба билля, но второй имеет больше шансов на прохождение.

Компромиссный законопроект предусматривает, с одной стороны, выделение 25 миллиардов долларов на строительство обещанной Трампом пограничной стены и ограничение законной иммиграции в Америку, с другой - отказ от практики “нулевой толерантности“ к нелегальным иммигрантам, которая и предусматривает раздельное содержание в спецприемниках родителей и их детей. В документе также прописано, что лица, незаконно ввезенные в юном возрасте в США, так называемые "Мечтатели" (DREAMERs), будут защищены от депортации и обретут право на получение через 10-12 лет американского гражданства - которое смогут получить, только когда завершится сооружение стены.