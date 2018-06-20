Суд в Кишиневе отменил итоги выборов мэра

Суд в Кишиневе во вторник вечером отменил результаты второго тура выборов мэра столицы Молдавии, победу в котором одержал прозападный кандидат Андрей Нэстасе.

В решении суда говорится, что выборы 3 июня сопровождались нарушениями, которые повлияли на исход голосования. Решение суда может быть обжаловано.

В суд подали оппоненты Нэстасе - социалисты, кандидат которых Ион Чебан во втором туре проиграл. Они утверждают, что в поддержку Нэстасе агитировали политики из Румынии и других стран ЕС, что запрещено законом.

Нэстасе и его союзники обвинили суд в политической предвзятости и исполнении "заказа" олигарха Влада Плахотнюка. Они не исключают, что призовут к уличным протестам.

Президент Молдавии Игорь Додон тоже недоволен решением суда, но по другой причине - он считает, что мэром должны были провозгласить социалиста Чебана. Теперь же, если результат выборов будет отменен, Кишиневом еще год будет управлять временная администрация.