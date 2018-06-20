Президент Литвы: если мы будем готовы к обороне, Россия не нападет

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что укрепление обороноспособности и готовность отразить возможную агрессию России является лучшей гарантией безопасности для стран Балтии и других государств Восточной Европы. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет" - сказала Грибаускайте в интервью германскому изданию Spiegel.

По словам президента Литвы, группировка российских войск в регионе "в 10 раз" сильнее, чем группировка стран НАТО, поэтому Литва и ее союзники "мысленно, политически, технологически, сердцем и душой" должны быть готовы к обороне. Главными угрозами со стороны России Грибаускайте считает, однако, не прямую военную агрессию, а кибератаки, пропаганду и вмешательство в выборы.

По словам президента Литвы, некоторые страны Запада еще сохраняют "наивность" в отношении России и пересматривают свою политику только в том случае, если прямо сталкиваются с враждебными действиями Москвы.

Даля Грибаускайте прямо не высказалась против строительства газопровода "Северный поток-2", но призвала страны ЕС снижать зависимость от поставок энергоносителей из России.

Президент Литвы - один из самых последовательных критиков Москвы в связи с аннексией Крыма и участием России в конфликте на востоке Украины.