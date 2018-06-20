Оппоненты главы МВД Италии назвали его планы "фашистскими"

Министр внутренних дел Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини пообещал воплотить в жизнь свой план переписи цыганского населения страны, несмотря на критику оппонентов, считающих его "фашистским".

Cогласно плану Сальвини, "нелегальные" цыганские поселения будут ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований для пребывания в стране, – депортированы.

Вице-премьер не считает свой план расистским и заявляет, что его целью является торжество законности и порядкa.

В своем твиттере Салвини также одобрил снос "незаконно" построенного цыганами дома в Турине, что вызвало критику со стороны Еврокомиссии.

Ранее Сальвини заявил, что Италия и Сицилия не могут быть "европейским лагерем беженцев". На прошлой неделе Италия по его распоряжению отказалась принять судно благотворительной организации, перевозившее более 600 африканских мигрантов в Италию. В конце концов судно приняла Испания, а Сальвини сказал, что Италия больше не будет автоматически принимать лодки с мигрантами, которые, по его словам, в последние годы использовали Ливию как трамплин для поиска более обеспеченной и безопасной жизни в Европе.

В начале марта этого года в Италии прошли парламентские выборы, на выборах с большим отрывом победила популистская партия "Движение пяти звезд". Партия Сальвини "Лига", поддерживающая антимигрантскую политику и входившая в правоцентристскую коалицию вместе с партией бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и националистической "Братья Италии", набрала более 17 процентов голосов. Она сформировала правительство вместе с "Движением пяти звезд".