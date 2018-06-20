В Иркутске суд арестовал сторонника Навального на семь суток

Кировский районный суд Иркутска сегодня признал волонтёра местного штаба Навального Захара Сарапулова виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. И назначил ему наказание в виде административного ареста на 7 суток. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Ещё до начала заседания Сарапулов заявил, что если суд назначит ему административный арест, то он объявляет бессрочную голодовку с требованием немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова и других российских и украинских политзаключенных. Как сообщает издание, активист после вынесения решения подтвердил свои намерения.

"Решение ожидаемо, исходя из наших российских реалий по делам такой категории. Практика судебная такова: они считают, что их необходимо не только уведомлять о мирном протесте, но и согласовывать его с ними. То есть практически они должны его разрешать", - заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии" правозащитник Святослав Хроменков.



Он также сообщил, что защита намерена обжаловать сегодняшнее решение и планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.



1 мая сторонник оппозиции участвовал в творческой акции "Монстрация", которую организаторы позиционировали как культурное мероприятие, не требующее согласования с городскими властями. Во время акции он нес в руках мягкую игрушку - жёлтую уточку и плакат с нарисованной бутылкой и надписью "Это вино или бензин?". Сотрудники полиции расценили "Монстрацию" как публичное мероприятие, которое имеет социальный, политический характер, и до начала шествия предупредили об этом его организатора Софью Баженову. Полицейские утверждают, что Захар Сарапулов также слышал предостережение и знал, что участвует в несогласованном публичном мероприятии, за которое предусмотрена административная ответственность.

Весной 2018 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию несанкционированного шествия "Он нам не царь" 5 мая.

В ноябре 2017 года Сарапулов провел шесть суток ареста в изоляторе временного содержания за организацию встречи Алексея Навального с жителями Иркутска.

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