Forbes: семья Шувалова владеет самолетом Gulfstream

Семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит самолет - бизнес-джет Gulfstream G650 стоимостью около 70 миллионов долларов. Это утверждает российское издание Forbes со ссылкой на данные директората гражданской авиации Люксембурга.

Самолет оформлен на компанию, на которую ранее был зарегистрирован бизнес-джет Bombardier Global Express, на которых ранее совершали полеты члены семьи Шуваловых.

Представитель Игоря Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Источник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что самолет принадлежит семье Шувалова. "Возможно, он принадлежит ему (Игорю Шувалову) не напрямую, но эксплуатируется в его интересах", — пояснил он.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Bombardier Global Express с номером M-VQBI.В расследовании утверждаось, что на этом самолете жена Шувалова Ольга возит на выставки своих собак породы корги. Отмечась, что в декларации Игоря Шувалова самолет не указан. Тогдашний вице-премьер утверждал, что члены его семьи берут этот самолет в аренду.

Шувалов после реорганизации правительства в мае нынешнего года покинул пост вице-премьера и возглавил ВЭБ.