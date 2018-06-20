В Афганистане талибы убили 30 военнослужащих

На западе Афганистане бойцы движения "Талибан" в результате нескольких нападений убили более 30 афганских военнослужащих.

Сообщения о нападениях в провинции Багдис подтвердил ее губернатор и сами талибы.

Это первое крупное нападение после завершения перемирия, которое афганские власти заключили с талибами с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения месяца Рамадан. Афганские власти в одностороннем порядке продлили перемирие, однако талибы отказались его соблюдать. Представитель властей сообщил агентству France Presse, что "Талибан" использовал перемирие для сбора информации о местах дислокации правительственных войск.