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В Афганистане талибы убили 30 военнослужащих

Во время перемирия: талибы и мирные жители

На западе Афганистане бойцы движения "Талибан" в результате нескольких нападений убили более 30 афганских военнослужащих.

Сообщения о нападениях в провинции Багдис подтвердил ее губернатор и сами талибы.

Это первое крупное нападение после завершения перемирия, которое афганские власти заключили с талибами с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения месяца Рамадан. Афганские власти в одностороннем порядке продлили перемирие, однако талибы отказались его соблюдать. Представитель властей сообщил агентству France Presse, что "Талибан" использовал перемирие для сбора информации о местах дислокации правительственных войск.

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