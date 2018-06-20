В Брюсселе лидеры ряда стран ЕС обсудят миграцию

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил проведение в Брюсселе неформальной встречи с лидерами ряда стран ЕС по вопросу миграционной политики. Ожидается, что она состоится в ближайшие выходные.

Уже известно, что в саммите примут участие Германия, Франция, Италия и Греция. Точное число участников неизвестно, поскольку мини-саммит все еще находится на стадии планирования.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель ведет подготовку срочной встречи с лидерами стран ЕС по проблеме беженцев. Представитель Меркель позже опроверг эту информацию и отметил, что созывом такого специального саммита должны заниматься институты ЕС.

Неформальная встреча будет предшествовать саммиту лидеров всех 28 стран ЕС, который пройдет 28-29 июня. Его главной темой будет миграция.

Берлин и Париж считают необходимым принять эффективные меры по охране внешних границ, усилив ведомство ЕС по контролю граници организовав на его основе "настоящую европейскую пограничную полицию".Кроме того, стороны указывают на необходимость более активного сотрудничества со странами происхождения мигрантов, прежде всего африканскими.

Проблема противодействия нелегальной миграции сейчас особенно остро стоит в Германии, где споры едва не привели к расколу правящей коалиции.