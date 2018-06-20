Парламент Македонии одобрил смену названия страны

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией об изменении названия страны.

Согласно подписанному в воскресенье документу, бывшая югославская республика Македония официально будет именоваться "Северная Македония".

Заседание парламента бойкотировала оппозиция, за ратификацию проголосовало парламентское большинство. Президент Македонии выступает против соглашения, он может вернуть его в парламент на повторное рассмотрение, которое, вероятнее всего, принесет тот же результат.

Соглашение с Грецией открывает путь к вступлению Македонии в НАТО. Бывшая югославская республика не могла присоединиться к Североатлантическому союзу из-за возражений Греции. Афины считали, что в официальном название "Республика Македония" содержатся притязания на греческую историческую область Македония.

Против соглашения выступают националисты как в Македонии, так и в Греции.