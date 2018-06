Зайцы и капуста. Сергей Добрынин - о незаметной пользе

В троллейбус вошли две испанские семьи, пять детей, у всех на груди болтаются паспорта болельщика. Стали показывать бейджи кондуктору - но бесплатный проезд только в день матча. “Платите или выходите на следующей”, - на чистом русском языке отрезала женщина, от которой за много лет ответственной работы не ушел, очевидно, еще ни один заяц. Кто-то из пассажиров услужливо и не совсем грамотно перевел - go out next stop! - испанцы недоуменно переглянулись, а троллейбус зароптал. Негромко, правда - эта ведь хоть и в простой оранжевой жилетке, а какая-никакая, но власть.

Кондуктор задумалась. “А вообще-то - до какой они едут? - спросила она добровольного переводчика. - До Дворцовой? Ладно, пусть остаются”. И до самого конца маршрута все выходящие из троллейбуса люди улыбались ей и желали хорошего дня.

Эту историю мне прислала из Петербурга мама, обладающая редким даром - отсутствием цинизма. Она же видела в трамвае двух тетушек, которые хвалили шумных бразильских болельщиков, обсудили, что болеть нужно за “Кристиана” (из какой он команды, им было неведомо), а потом перешли к ценам на капусту. “Понимаешь, - пишет мама, - у испанцев этот эпизод в троллейбусе вряд ли останется в памяти. А кондуктор запомнит надолго: ведь ей пришлось переступить через себя”.

Это не они, это мы получили возможность увидеть, как сильно мир отличается от телевизионной картинки

Чемпионат мира стоимостью в сотни миллиардов рублей, безусловно, достойных лучшего применения - пыль в глаза, ярмарка тщеславия, дымовая завеса, отвлекающий маневр. Все это правда. Но давайте исходить из того, что турнир уже идет, что деньги потрачены, стадионы построены, болельщики приехали. Можем ли мы извлечь из этого какую-то пользу для себя - не преходящую радость от праздника, после которого наступает похмелье, а в самом деле что-то ценное, что останется с нами? Моя коллега задала этот вопрос прохожим на московских улицах. “Они видят, что та страна, которую их печатные органы назвали каким-то злом страшным, не такая. Им говорили, что здесь злые, нехорошие люди, медведи бродят по улицам, а они видят, что это нормальная страна абсолютно - хорошая, спокойная страна”, - так или примерно так отвечали многие. Мне этот ответ не очень нравится, но есть и другой: это не они, это мы получили возможность увидеть, как сильно мир отличается от телевизионной картинки.

Я хожу по городу и смотрю, как все вокруг стараются быть лучшей версией себя - от вдруг заговоривших по-английски кассирш в супермаркетах до так же внезапно научившихся улыбаться полицейских. Друзья говорят - перестань, это наивно, закончится чемпионат, спадет счастливый морок и не успеют еще дворники смести с тротуаров последние конфетти, как вагоновожатые, кассирши, трамвайные тетки, а особенно полицейские вернутся в свои базовые версии: без улыбок, английского языка и доброжелательности.

И, конечно, они в чем-то правы: глупо надеяться, что после чемпионата у всех откроются глаза на реальность, люди выйдут на улицы и потребуют освобождения политзаключенных. Не выйдут - даже за собственные пенсии. Но я верю, что им будет хотя бы капельку стыднее слушать разглагольствования Дмитрия Киселева. Быть хорошим - тешит самолюбие, это затягивает, бывает сложно остановиться.

Неприятно думать о том, как используют чемпионат президент и его приятели - в диапазоне от миллиардных строительных распилов до возможности, обманув людей зрелищем, отобрать у них еще один кусочек хлеба. Но можно подумать и о том, что такой турнир даст контролеру из петербургского троллейбуса, тетушкам, в мысли которых о капусте ворвался сияющий Кристиан, милиционеру, который открыл для себя новый modus operandi, человеку, который довел до отеля перебравшего нигерийского болельщика, каждому из нас.

Это фон, сопутствующий эффект, который, возможно, не стоит 700 миллиардов рублей. Он не будет стоить вообще ничего, если, как после сочинской Олимпиады, за спортивным фестивалем последует перечеркивающий все хорошее политический маневр, и страна вновь захлопнется, как раковина испуганного моллюска. Но пока что мысль об этой незаметной пользе радует меня больше, чем победы сборной России.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

