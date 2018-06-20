Новый премьер Грузии: "левый" миллиардер против "правого" правительства

Сегодня в Грузии прошло внеочередное заседание парламента: депутаты вынесли вотум доверия новому составу правительства, предложенному новым премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Эксперты уверены, что перестановки в руководстве страны сделаны по инициативе и в интересах миллиардера Бидзины Иванишвили.

Бахтадзе рекомендовало на этот пост парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта”. Должность стала вакантной после отставки Георгия Квирикашвили, заявившего об уходе с поста из-за "фундаментальных разногласий" с председателем партии, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В Тбилиси считают, что уход Квирикашвили свидетельствует о дальнейшем укреплении безраздельной власти, которой миллиардер обладает в стране.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о своей отставке уже после того, как акции протеста в связи с расследованием убийства двух подростков на улице Хорава пошли на спад. Оппозиционеры, не сумев организовать сколь-нибудь многочисленные митинги в центре столицы, уже и не требовали отставки главы правительства. Они продолжали настаивать лишь на том, чтобы посты оставили министры внутренних дел и юстиции. Именно их оппозиция и значительная часть общественности обвиняют в нежелании или неспособности расследовать жестокое убийство, произошедшее на улице Хорава 1 декабря прошлого года.

Но неожиданно для многих в ходе последнего заседания политсовета правящей в стране партии "Грузинская мечта" (ГМ) новоизбранный председатель ГМ, миллиардер Бидзина Иванишвили, ни словом не упомянув о митингах протеста, обрушился с резкой критикой на правительство. При этом Иванишвили апеллировал к последнему докладу "Детского фонда" ООН (UNICEF) о повышении в стране детской смертности и увеличении числа лиц, живущих за чертой бедности. Лидера партии поддержали и другие члены политсовета.

Сразу после заседания во "Дворце царя Ростома", где находится штаб-квартира правящей партии, депутаты от ГМ заговорили о том, что премьер обязан представить парламенту некую "программу" или "план по выходу из кризиса". Лидер парламентского большинства, Арчил Талаквадзе, по сути озвучил ультиматум в адрес премьер-министра. "Между строк" заявления Талаквадзе о "необходимости рассмотрения в законодательном органе новой правительственной программы" читалась угроза: либо Георгий Квирикашвили изменит свою позицию по ряду принципиальных вопросов, обсужденных в ходе заседания элиты партии, и отразит новые подходы в "плане по выходу из кризиса", либо его "уйдут" с поста.

На эти "призывы" Георгий Квирикашвили не ответил. Но на другой день премьер вышел к журналистам и сделал заявление об отставке, дав понять: он категорически не согласен с критикой в свой адрес. Более того, бывший председатель правительства считает, что его деятельность на этом посту была весьма успешной:

За два с половиной года мы сумели увеличить рост ВВП с 2% до 6,5%, заключить исторические соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС и Китаем, добиться "визалиберализации" с Европейским союзом, улучшить отношения с Россией, создать в стране атмосферу безопасности, несмотря на проблемы Абхазии и Южной Осетии, увеличить число туристов до 8 миллионов человек в год (при общей численности населения страны в 3,7 миллионов. – РС)" – перечислил достижения своего Кабинета премьер.

По его словам, правительству удалось привлечь в страну многомиллиардные инвестиции и начать осуществление масштабных инфраструктурных проектов. Например, это строительство глубоководного порта Анаклия, гарантирующего создание десятков тысяч рабочих мест. Кроме того, по утверждению Квирикашвили, за 2,5 года его правления Грузия "сблизилась с НАТО и стала стратегическим партнером США".

Одновременно Георгий Квирикашвили раскрыл причину "фундаментальных расхождений" с председателем партии Бидзиной Иванишвили и партийной верхушкой: "Я подходил к решению социально-экономических проблем с более рыночных, либеральных, правых позиций", – сообщил премьер и конкретизировал: он выступал категорически против изменения ставки рефинансирования и искусственного сдерживания курса национальной валюты – лари, тогда как миллиардер Бидзина Иванишвили настаивал на "патерналистском" подходе, то есть более активном вмешательстве государства в экономику и сдерживании курса национальной валюты с помощью валютных резервов страны.

Судя по заявлениям и намекам Квирикашвили, председатель партии Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение, в том числе влиятельные депутаты от ГМ, считали приоритетной задачей правительства не быстрый рост ВВП, а немедленное снижение числа бедных и успокоение той части общества, на которой сильнее всего отражалась девальвация лари.

"Я уверен, что хотя в краткосрочной перспективе наши решения были болезненны для части общества, в долгосрочном плане именно "плавающий курс" лари и быстрый рост ВВП – единственный путь по преодолению социальных проблем, в том числе бедности в стране", – твердым тоном пояснил Квирикашвили, дав тем самым понять: от принципиальных позиций он ни в коем случае не отказался бы взамен сохранения поста.

По данным РС, ни разу в ходе заседания политсовета партии во "Дворце Ростома" Бидзина Иванишвили не упомянул об отставке премьера. Более того, Квирикашвили мог сохранить пост в случае, если бы согласился в корне изменить политику в социально-экономической сфере. Но премьер не захотел выполнять указания председателя партии. Тем более что, согласно конституции, именно премьер-министр обладает всей полнотой власти в стране.

Сообщая об отставке, Георгий Квирикашвили также сказал, что председатель партии "должен получить возможность сформировать свою команду". Тем самым он намекнул: себя членом этой команды уже в любом случае не считает, а ситуация, когда председатель партии (но не премьер-министр) формирует правительство, определяя социально-экономическую политику, для него неприемлема.

До 2012 года – победы на парламентских выборах партии "Грузинская мечта" – Георгий Квирикашвили был самым успешным "топ-менеджером" финансовой империи Бидзины Иванишвили. Что касается самого миллиардера, он уже занимал пост премьера в 2012–2013 годах, но ушел, поскольку, по его словам, "выполнил свой долг перед родиной" и вернется в большую политику лишь в случае, если в стране возникнет апокалиптическая ситуация – "как перед вторым пришествием".

Бывший владелец банка "Российский кредит" и основатель "Грузинской мечты" всегда считался непубличным деятелем. Накопив огромный капитал (по данным Forbes, более 5 миллиардов долларов) в России в 1990-е годы, он предпочитает всегда оставаться в тени, практически не дает интервью и не показывается на публике.

В чем же истинная причина его недовольства Георгием Квирикашвили? По мнению старожила грузинской политики, члена парламента нескольких созывов Левана Бердзенишвили, лидер правящей партии "намерен в ближайшее время продать свой банк Cartu и осуществить популистскую атаку на другие банки страны".

Примечательно, что новым премьер-министром Грузии стал бывший министр финансов Мамука Бахтадзе. Его главной инициативой на этом посту стало предложение запретить банкам выдавать потребительские кредиты лицам, не имеющим постоянного ежемесячного дохода. Таким методом Бахтадзе намерен снизить "сверхзадолженность" населения. Нетрудно понять, что Георгий Квирикашвили, придерживающийся правых взглядов, не был в восторге от подобных предложений.

Леван Бердзенишвили в беседе с Радио Свобода выразил сомнение в справедливости расхожего среди грузинских экспертов сравнения Бидзины Иванишвили с бывшим "неформальным правителем" Китая Ден Сяопином: "В отличие от китайца, Иванишвили не интересуется политикой и управлением. Его волнует лишь стабильность в стране как непременное условие сохранения своего капитала", – уверен Бердзенишвили. Другие оппозиционеры убеждены: "самый богатый грузин", как Иванишвили называют в стране, создает систему личной власти по типу СССР: "Вот был Леонид Ильич Брежнев генеральным секретарем ЦК КПСС и имел власть гораздо большую, чем председатель Совета министров, которого сам и назначал", – провел историческую параллель в беседе с РС один из основателей оппозиционной партии "Европейская Грузия" (ЕГ) Давид Дарчиашвили.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, обладающий лишь церемониальными и представительскими функциями, публично призвал Бидзину Иванишвили занять пост премьер-министра, резонно сославшись на европейский опыт: в демократических государствах с парламентской формой правления именно председатели правящей партии чаще всего и возглавляют правительство. Во всяком случае, в демократиях европейского типа невозможна ситуация, когда председатель партии диктует премьеру конкретные решения по фискальной политике.

Тем временем бывший президент Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения из Украины, обратился к грузинскому народу с призывом "освободится от маразматического, оскорбительного правления Иванишвили". Он сравнил своего давнего оппонента с питоном Каа из "Маугли" Редьярда Киплинга.

Саакашвили заочно приговорен тбилисским судом к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий, но обещал вернуться на родину уже осенью, когда в стране пройдут президентские выборы, и привлечь к уголовной ответственности как миллиардера Иванишвили, так и "все его окружение". Капитал "самого успешного из грузин" он планирует конфисковать и использовать "на нужды народа".