Правительство Венгрии проголосовало за антимиграционные законы

Парламент Венгрии проголосовал за пакет законов, которые предусматривают наказание за помощь беженцам и нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters.

Пакет из трёх законов, названный "Стоп Сорос", правительство Венгрии внесло на обсуждение в парламент весной, перед выборами в апреле. В Будапеште полагают, что новые законы воспрепятствуют работе организаций, связанных с американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом. Власти считают, что фонд Сороса "Открытое общество" выделяет финансирование компаниям, помогающим нелегальным мигрантам перебираться в Евросоюз.

Кроме того, Венгрия вводит специальный миграционный налог в размере 25 процентов для организаций, оказывающих поддержку мигрантам.

Согласно новым законам, сами беженцы не могут просить власти о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда они выехали.

Во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году через Венгрию в Западную Европу проехали около 400 тысяч мигрантов. Тогда Еврокомиссия ввела обязательные квоты предоставления убежища для каждого государства ЕС. В 2015 году 177 тыся человек искали убежища в Венгрии, но было принято лишь несколько сотен заявлений. В 2016 году правительство Орбана отказалась принимать у себя беженцев по квотам, установленным ЕС. В прошлом году о предоставлении убежища в Венгрии просили 3200 человек.

В ОБСЕ и Совете Европы назвали новые венгерские законы не соответствующими европейским стандартам.