В Чите семья отсудила у больницы 1,5 миллиона рублей за гибель дочери

В Чите суд постановил выплатить полтора миллиона рублей компенсации морального вреда семье Галины и Вячеслава Мисайловых за гибель их дочери Карины по вине врача местной больницы. В 2010 году детский хирург Игорь Машуков не оказал должной помощи двухлетней девочке пострадавшей от падения на неё столитровой бочки. Компенсацию выплатит руководство больницы, сообщили Радио Свобода в пресс-службе организации "Зона права".

Отец и мать погибшей получат по 700 тысяч рублей, 100 тысяч рублей присудили в пользу её девятилетнего брата Артема Мисайлова. В 2012 году хирург Машуков был приговорен к двум годам ограничения свободы, однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности дела.

На сегодняшний день в отношении Машукова возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и мошенничестве. Следователи считают, что в марте 2017 года хирург потребовал от пациентки за бесплатную операцию восемь тысяч рублей. Из-за неосторожных действий Машукова во время операции, пациентка скончалась от потери крови.