Адвокату одного из обвиняемых по делу Саентологической церкви в России выдали для ознакомления материалы дела, в которых были оставлены стикеры с пометками. По словам юриста, по всей видимости, пометки сделали следователи ФСБ.

Записи, в частности, гласят: "дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг", "знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем". В последнем слове возможны разночтения, замечает Медиазона, которая опубликовала информацию адвокатов. Это может быть также "электровоспалителем" или "электровоспламенителем". Следователи информацию о пометках не прокомментировали.

Адвокатская группа "Команда 29" отмечает, что по делу саентологов работают те же сотрудники ФСБ, что были заняты в деле о террористическом сообществе "Сеть", фигуранты которого заявляли о пытках во время допросов.

В прошлом году были задержаны руководители и работники Саентологической церкви Петербурга Галина Шуринова, Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев, Констанция Есаулкова и Иван Мацицкий. Их обвинили в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. Расследование дела завершено. В июне адвокаты получил материалы для ознакомления.

Правозащитники считают задержанных саентологов политзаключенными.

Саентологическую церковь в Москве ликвидировали в 2015 году.​ Книги основателя саентологии Рона Хаббарда запрещены в России с 2011 года.



