РБК: подозреваемая в шпионаже топ-менеджер - гражданка Румынии

Подозреваемая в шпионаже топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан является гражданкой Румынии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на румынское посольство в Москве. В дипмисии добавили, что пока не получали информации от России об уголовном деле в отношении сотрудницы "Интер РАО".

Российские спецслужбы считают, что Цуркан передавала румынским спецслужбам информацию о крупных энергетических проектах России за границей. Свою вину подозреваемая не признает.

Об аресте Карины Цуркан стало известно 19 июня. Она пробудет под стражей до 13 августа. Спецслужбы не комментируют ход расследования, так как дело имеет гриф "секретно".Срок лишения свободы за шпионаж составляет от 10 до 20 лет.