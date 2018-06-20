Бразильских болельщиков накажут на родине за оскорбление россиянки

Бразильских болельщиков, оскорбивших российскую девушку в видеоролике, привлекут к ответственности на родине. На кадрах записи фанаты окружили девушку на одной из улиц Москвы и пели песню в тексте которой использовались слова “buceta rosa”, что в нейтральном переводе с португальского означает "розовая вагина". В ответ девушка улыбалась и пыталась подпевать, очевидно не понимая слов.

Запись распространилась по социальным сетям. Пользователи идентифицировали некоторых присутствующих на видео фанатов. Один из них адвокат Диего Жатоба, который ранее был главой департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Он был осужден за нецелевое расходование средств и неуплату алиментов. Местная адвокатская палата начала в отношении него расследование. Ещё один из болельщиков - лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Его руководство пообещало применить к нему дисциплинарное взыскание из-за его поведения.

На сайте Change.org активистка Алёна Попова создала петицию с требованием правоохранительные органы России привлечь бразильских фанатов к административной ответственности за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран-участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.