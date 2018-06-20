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Парламент Грузии утвердил "переходное правительство"

Заседание парламента Грузии, Тбилиси, 20 июня 2018 года

Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и его кабинет министров получили вотум доверия в парламенте Грузии. За проголосовали 99 депутатов, против – шесть.

Сам премьер называет правительство "переходным". По словам Бахтадзе, оно сменится уже через три недели. Предполагается, что в течение этого времени будут внесены изменения в законодательство и сокращено число министерств – с 14 до 11.

Так называемое "малочисленное правительство" будет осуществлять программу Бахтадзе под названием "Свобода, быстрое развитие, благоденствие". Основные положения программы – интеграция в евроатлантические структуры, реформа налогового кодекса, переход на накопительную систему пенсий, увеличение бюджета на образование и создание свободных экономических зон для привлечения инвестиций.

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