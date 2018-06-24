Человек в истории. Россия – ХХ век

О солдатах в Афганистане, восстании в Речлаге, двух родинах Людвига и провинциальном воспитании в Астрахани рассказывают участники школьного конкурса Эльвира Кинжаева, Данил Симонов, Маргарита Корнякова, Виктория Сильванович, а также историки, члены жюри Борис Беленкин, Алексей Макаров и Никита Соколов.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 24 июня в пять часов вечера.